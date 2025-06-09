شارع القدس عربية في السلط أيقونة سياحية يجب رعايتها

شارع القدس عربية في السلط أيقونة سياحية يجب رعايتها
السلط 9 حزيران (بترا)-أمجد العواملة - يعد شارع القدس عربية (الستين سابقا في محافظة البلقاء)، مقصدا مهما للزوار وأيقونة سياحية وجزءا رئيسا من المسارات السياحية في السلط، حيث تتجه نحوه بوصلة الأفواج السياحية المحلية والأجنبية بأعداد كبيرة.
ويشهد الشارع حركة سياحية نشطة خاصة خلال فصل الصيف كونه يمتاز بإطلالات خلابة على جبال فلسطين والأغوار والبحر الميت، حيث أدت هذه الخصائص الجغرافية والطبيعية المميزة وإقبال الزوار عليه، إلى افتتاح عدد من المشاريع الاستثمارية السياحية من مطاعم ومقاه.
وطالب مواطنون بتنظيم الأراضي الواقعة على طول الشارع ابتداء من مستشفى السلط وانتهاء بالمنطقة الصناعية، وتحديد نمط استخدامها بما يتماشى مع طبيعة المنطقة واحتياجاتها المستقبلية المرتبطة بدمج وسائل نقل متطورة وإيجاد ممرات للمشاة .
وبينوا أن المنطقة ما زالت بحاجة إلى رعاية واهتمام بشكل أكبر في مختلف المجالات سواء النظافة أو البنية التحتية، أو إنشاء شارع خدمات لتلافي الحوادث التي تنتج عن اصطفاف المركبات على جانبي الشارع.
ودعا المواطن صلاح الزعبي إلى التركيز على استغلال الأهمية السياحية التي يحظى بها الشارع باعتباره مقصدا للسياح من داخل مدينة السلط وخارجها، ودعم إنشاء مشاريع سياحية واستثمارية وأسواق تجارية لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.
وطالب المواطن محمد العمايرة بضرورة العمل على تنفيذ شارع خدمات يخدم المنطقة، حيث أن الشارع الرئيس يقع عليه الكثير من الحوادث المرورية بسبب توقف الكثير من المركبات على جانبي الشارع ووجود أعداد كبيرة من المواطنين على أطراف الشارع.
وقال المواطن فراس الرشراش أن هذه المنطقة تشهد إقبالا كبيرا من الزوار وخاصة من خارج المدينة لما تتمتع به من مناظر جميلة ومطلة على الأغوار وفلسطين، ففي الكثير من الأوقات تتجمع أعداد كبيرة من الزوار على جانبي الشارع ما يشكل خطورة على حياتهم، داعيا إلى عمل شارع خدمات يخدم الزوار.
وأشار المواطن جعفر العواملة إلى السلوك السلبي لبعض زوار الشارع، والمتمثل في رمي النفايات بشكل عشوائي دون وضعها في الأماكن المخصصة، مؤكدا أن المنطقة ما زالت بحاجة إلى رعاية واهتمام بشكل أكبر في مختلف المجالات سواء النظافة أو البنية التحتية أو الجانب السياحي من خلال دعم إنشاء مشاريع سياحية لتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة.
وقال المواطن محمد خريسات إن الشارع الذي يحظى بخصائص طبيعية وإطلالات جميلة جعلت منه موقعا فريدا على مستوى المملكة وأصبح يحظى بسمعة سياحية كبيرة داخل الأردن وخارجه، إلا أنه ما زال يفتقد إلى الكثير من الخدمات.
وأكد رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، استعداد البلدية لتنظيم أي قطعة أرض في شارع الستين حسب ما يتقدم المواطن أو المستثمر وذلك بعد دراسة الطلب وإمكانية ملاءمة هذه القطعة لإنشاء مشروع استثماري حسب الحاجة لذلك المشروع والجدوى الاقتصادية منه، وذلك بعد تحويله إلى مديرية التنظيم ومديرية الاستثمار، لافتا إلى أن البلدية تشجع على إقامة مشاريع استثمارية في السلط خاصة السياحية لتوفير فرص التشغيل للشباب من أبناء المدينة.
وأضاف الحياري أن البلدية تعمل جاهدة على توفير جميع الخدمات للمشاريع السياحية في شارع القدس عربية حسب الإمكانات المتاحة، كما أنها تولي جانب النظافة اهتماما كبيرا كون الشارع يستقبل أعدادا كبيرة من الزوار والسياح يوميا.
--(بترا)
ا ع /م ك/أس
09/06/2025 15:33:09
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