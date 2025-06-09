شارع القدس عربية في السلط أيقونة سياحية يجب رعايتها

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 9 حزيران (بترا)-أمجد العواملة - يعد شارع القدس عربية (الستين سابقا في محافظة البلقاء)، مقصدا مهما للزوار وأيقونة سياحية وجزءا رئيسا من المسارات السياحية في السلط، حيث تتجه نحوه بوصلة الأفواج السياحية المحلية والأجنبية بأعداد كبيرة.

ويشهد الشارع حركة سياحية نشطة خاصة خلال فصل الصيف كونه يمتاز بإطلالات خلابة على جبال فلسطين والأغوار والبحر الميت، حيث أدت هذه الخصائص الجغرافية والطبيعية المميزة وإقبال الزوار عليه، إلى افتتاح عدد من المشاريع الاستثمارية السياحية من مطاعم ومقاه.

وطالب مواطنون بتنظيم الأراضي الواقعة على طول الشارع ابتداء من مستشفى السلط وانتهاء بالمنطقة الصناعية، وتحديد نمط استخدامها بما يتماشى مع طبيعة المنطقة واحتياجاتها المستقبلية المرتبطة بدمج وسائل نقل متطورة وإيجاد ممرات للمشاة .

وبينوا أن المنطقة ما زالت بحاجة إلى رعاية واهتمام بشكل أكبر في مختلف المجالات سواء النظافة أو البنية التحتية، أو إنشاء شارع خدمات لتلافي الحوادث التي تنتج عن اصطفاف المركبات على جانبي الشارع.

ودعا المواطن صلاح الزعبي إلى التركيز على استغلال الأهمية السياحية التي يحظى بها الشارع باعتباره مقصدا للسياح من داخل مدينة السلط وخارجها، ودعم إنشاء مشاريع سياحية واستثمارية وأسواق تجارية لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

وطالب المواطن محمد العمايرة بضرورة العمل على تنفيذ شارع خدمات يخدم المنطقة، حيث أن الشارع الرئيس يقع عليه الكثير من الحوادث المرورية بسبب توقف الكثير من المركبات على جانبي الشارع ووجود أعداد كبيرة من المواطنين على أطراف الشارع.

وقال المواطن فراس الرشراش أن هذه المنطقة تشهد إقبالا كبيرا من الزوار وخاصة من خارج المدينة لما تتمتع به من مناظر جميلة ومطلة على الأغوار وفلسطين، ففي الكثير من الأوقات تتجمع أعداد كبيرة من الزوار على جانبي الشارع ما يشكل خطورة على حياتهم، داعيا إلى عمل شارع خدمات يخدم الزوار.

وأشار المواطن جعفر العواملة إلى السلوك السلبي لبعض زوار الشارع، والمتمثل في رمي النفايات بشكل عشوائي دون وضعها في الأماكن المخصصة، مؤكدا أن المنطقة ما زالت بحاجة إلى رعاية واهتمام بشكل أكبر في مختلف المجالات سواء النظافة أو البنية التحتية أو الجانب السياحي من خلال دعم إنشاء مشاريع سياحية لتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة.

وقال المواطن محمد خريسات إن الشارع الذي يحظى بخصائص طبيعية وإطلالات جميلة جعلت منه موقعا فريدا على مستوى المملكة وأصبح يحظى بسمعة سياحية كبيرة داخل الأردن وخارجه، إلا أنه ما زال يفتقد إلى الكثير من الخدمات.

وأكد رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، استعداد البلدية لتنظيم أي قطعة أرض في شارع الستين حسب ما يتقدم المواطن أو المستثمر وذلك بعد دراسة الطلب وإمكانية ملاءمة هذه القطعة لإنشاء مشروع استثماري حسب الحاجة لذلك المشروع والجدوى الاقتصادية منه، وذلك بعد تحويله إلى مديرية التنظيم ومديرية الاستثمار، لافتا إلى أن البلدية تشجع على إقامة مشاريع استثمارية في السلط خاصة السياحية لتوفير فرص التشغيل للشباب من أبناء المدينة.

وأضاف الحياري أن البلدية تعمل جاهدة على توفير جميع الخدمات للمشاريع السياحية في شارع القدس عربية حسب الإمكانات المتاحة، كما أنها تولي جانب النظافة اهتماما كبيرا كون الشارع يستقبل أعدادا كبيرة من الزوار والسياح يوميا.

--(بترا)

ا ع /م ك/أس

09/06/2025 15:33:09