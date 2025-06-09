الكرملين: موسكو ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات إسطنبول مع كييف

الكرملين: موسكو ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات إسطنبول مع كييف
موسكو 9 حزيران (بترا)- أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا ملتزمة بالاتفاقيات التي جرى التوصل إليها خلال مفاوضات مدينة إسطنبول، وتعتزم المشاركة في الجولات المقبلة من الحوار المباشر مع الجانب الأوكراني.
وقال خلال مؤتمر صحفي:"إن تبريرات كييف لرفض تبادل الأسرى وجثامين القتلى يصعب اعتبارها مقنعة، هناك ضرورة من أجل التحقق مما إذا كانت أوكرانيا ترفض فعلياً تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بجثث العسكريين القتلى".
--(بترا)
س ح/م ك/أس
09/06/2025 15:26:11
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