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الكرملين: موسكو ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات إسطنبول مع كييف

الكرملين: موسكو ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات إسطنبول مع كييف

2025-06-09 09:07:24
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 9 حزيران (بترا)- أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا ملتزمة بالاتفاقيات التي جرى التوصل إليها خلال مفاوضات مدينة إسطنبول، وتعتزم المشاركة في الجولات المقبلة من الحوار المباشر مع الجانب الأوكراني.
وقال خلال مؤتمر صحفي:"إن تبريرات كييف لرفض تبادل الأسرى وجثامين القتلى يصعب اعتبارها مقنعة، هناك ضرورة من أجل التحقق مما إذا كانت أوكرانيا ترفض فعلياً تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بجثث العسكريين القتلى".
--(بترا)
س ح/م ك/أس
09/06/2025 15:26:11

MENAFN09062025000117011021ID1109651643

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