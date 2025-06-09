عراقيون يعبرون عن مكانة الأردن كبلد عروبي يجمع الأشقاء

عراقيون يعبرون عن مكانة الأردن كبلد عروبي يجمع الأشقاء
بغداد 9 حزيران (بترا) – ثمن عضو مجلس النواب العراقي محمد فاضل الدليمي، اليوم الاثنين، موقف الشعب الأردني الكبير، والذي تمثل في استقبال كادر المنتخب العراقي والمشجعين العراقيين بحفاوة، ما يؤكد أصالتهم ويجسد الأخوة بين البلدين.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن الاستقبال الكبير والحفاوة التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية، حكومة وشعبا، يجسدان أصالة المملكة ومواقفها الأخوية الداعمة للشعب العراقي، مشيرا إلى أن هذه المواقف الإيجابية ليست جديدة على الأردنيين.
وأضاف أن دخول المشجعين وكادر المنتخب العراقي إلى العاصمة عمّان، استعدادا للمباراة مع المنتخب الشقيق، وسط احتفاء كبير من قبل الأردنيين، يترجم عراقة وأصالة الأردنيين كبلد عروبي مضياف، مبينا أن الأردن لا تزال تقدم مثالا يليق بمكانتها كبلد عربي جامع للأشقاء.
وقال عضو رابطة مشجعي الأندية العراقية أرشد القيسي إن "ما يجمعنا مع الأشقاء الأردنيين أكبر من كرة القدم، فنحن أخوة في الدم والدين والتاريخ المشترك الذي يجمع العاصمتين بغداد وعمان".
وقال اللاعب العراقي عباس محمود: "منذ سنين ونحن نلعب في العاصمة الأردنية عمّان، وفي ملاعبها الجميلة، ونعيش في هذه المدينة المسالمة، ولم نشعر بالغربة أبدا"، مضيفًا: "نتمتع بعلاقة أخوية متينة مع الرياضيين الأردنيين، ونتبادل الزيارات بين بعضنا البعض".
يشار إلى أن بعثة المنتخب العراقي الشقيق وصلت عصر أمس الأحد إلى عمّان، استعدادًا للمباراة الكروية مع منتخب النشامى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، يوم غد الثلاثاء.
--(بترا)
أ ف/م ك/أس
09/06/2025 15:12:38
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