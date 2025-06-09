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عراقيون يعبرون عن مكانة الأردن كبلد عروبي يجمع الأشقاء

عراقيون يعبرون عن مكانة الأردن كبلد عروبي يجمع الأشقاء

2025-06-09 09:07:23
(MENAFN- Jordan News Agency)

بغداد 9 حزيران (بترا) – ثمن عضو مجلس النواب العراقي محمد فاضل الدليمي، اليوم الاثنين، موقف الشعب الأردني الكبير، والذي تمثل في استقبال كادر المنتخب العراقي والمشجعين العراقيين بحفاوة، ما يؤكد أصالتهم ويجسد الأخوة بين البلدين.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن الاستقبال الكبير والحفاوة التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية، حكومة وشعبا، يجسدان أصالة المملكة ومواقفها الأخوية الداعمة للشعب العراقي، مشيرا إلى أن هذه المواقف الإيجابية ليست جديدة على الأردنيين.
وأضاف أن دخول المشجعين وكادر المنتخب العراقي إلى العاصمة عمّان، استعدادا للمباراة مع المنتخب الشقيق، وسط احتفاء كبير من قبل الأردنيين، يترجم عراقة وأصالة الأردنيين كبلد عروبي مضياف، مبينا أن الأردن لا تزال تقدم مثالا يليق بمكانتها كبلد عربي جامع للأشقاء.
وقال عضو رابطة مشجعي الأندية العراقية أرشد القيسي إن "ما يجمعنا مع الأشقاء الأردنيين أكبر من كرة القدم، فنحن أخوة في الدم والدين والتاريخ المشترك الذي يجمع العاصمتين بغداد وعمان".
وقال اللاعب العراقي عباس محمود: "منذ سنين ونحن نلعب في العاصمة الأردنية عمّان، وفي ملاعبها الجميلة، ونعيش في هذه المدينة المسالمة، ولم نشعر بالغربة أبدا"، مضيفًا: "نتمتع بعلاقة أخوية متينة مع الرياضيين الأردنيين، ونتبادل الزيارات بين بعضنا البعض".
يشار إلى أن بعثة المنتخب العراقي الشقيق وصلت عصر أمس الأحد إلى عمّان، استعدادًا للمباراة الكروية مع منتخب النشامى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، يوم غد الثلاثاء.
--(بترا)
أ ف/م ك/أس
09/06/2025 15:12:38

MENAFN09062025000117011021ID1109651642

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