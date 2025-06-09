العفو الدولية: اعتراض سفينة مادلين انتهاك صارخ للقانون الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- أ كدت منظمة العفو الدولية أن سفينة "مادلين" كانت في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة في بيان نقلته وكالة أنباء (نوفوستي)، أن السفينة كانت تقل مدنيين عزل أثناء نقل المساعدات، مشددة على أن اعتراضها يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأضافت العفو الدولية، "أن إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل الالتزام القانوني بضمان وصول المدنيين في غزة إلى الغذاء والدواء، مطالبة بضرورة احترام هذه الالتزامات الإنسانية الأساسية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، أن جنوده سيطروا على السفينة "مادلين" قبل وصولها إلى قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

09/06/2025 14:57:03