سماء العقبة تتألق بعروض ضوئية احتفاء بالجلوس الملكي ويوم الجيش وتأهل النشامى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تألقت سماء مدينة العقبة، مساء الأحد، بعروض ضوئية مبهرة قدّمتها مئات من طائرات "الدرون"، إلى جانب إطلاق الألعاب النارية، في مشهد احتفالي نظّمته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة احتفاءً بـعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وشهدت الفعالية حضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ومفوض المدينة والبنية التحتية في السلطة عبد الله النجادات، ومدير شركة العقبة لإدارة المرافق ياسر الشوابكة، ورئيس مجلس المحافظة حرب العويضات، إلى جانب جمع غفير من المواطنين والزوار الذين توافدوا لمتابعة العروض في أجواء وطنية مميزة عكست روح الفخر والانتماء للوطن.



وشكّلت طائرات "الدرون" لوحات فنية بصرية رائعة، جسّدت رموزًا وطنية وشعارات تعبيرية تعبّر عن الفخر بالقيادة الهاشمية، والانتماء للوطن، والاعتزاز بالمناسبات الوطنية والدينية، ما ألهب مشاعر الحضور وترك انطباعًا عاطفيًا مؤثرًا لدى الجميع.