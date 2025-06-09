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تراجع الدولار أمام اليورو والين والجنية الإسترليني

تراجع الدولار أمام اليورو والين والجنية الإسترليني

2025-06-09 08:08:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجل اليورو ارتفاعاً ملحوظاً متجاوزاً مستوى 1.14 دولار، مقترباً من ذروته خلال ستة أسابيع عند 1.149 دولار التي بلغها في 5 حزيران الجاري، وذلك في ظل متابعة الأسواق للتطورات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، إلى جانب ترقّب الخطابات من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، وفقا لشبكة "سي إن إن".


وتراجع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الين إلى 144.46 ين، بعد أن كان قد قفز بنسبة 0.9 بالمئة يوم الجمعة، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.3553 دولار.

MENAFN09062025000208011052ID1109651339

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