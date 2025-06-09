تراجع الدولار أمام اليورو والين والجنية الإسترليني

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تراجع الدولار أمام اليورو والين والجنية الإسترليني
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجل اليورو ارتفاعاً ملحوظاً متجاوزاً مستوى 1.14 دولار، مقترباً من ذروته خلال ستة أسابيع عند 1.149 دولار التي بلغها في 5 حزيران الجاري، وذلك في ظل متابعة الأسواق للتطورات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، إلى جانب ترقّب الخطابات من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، وفقا لشبكة "سي إن إن".
وتراجع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الين إلى 144.46 ين، بعد أن كان قد قفز بنسبة 0.9 بالمئة يوم الجمعة، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.3553 دولار.
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