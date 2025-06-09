الأمن العام: إجراءات متكاملة لتسهيل استقبال الحجاج في طريق العودة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت مديرية الأمن العام، الجاهزية التامة من قبل تشكيلاتها كافة بالتزامن مع وصول طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مركز حدود المدورة في طريق العودة لأرض المملكة.



وقال مدير مركز حدود المدورة العقيد سامر العدوان إنه، وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، جرى فتح غرف عمليات مشتركة للتنسيق بين الوحدات المعنية لتسهيل دخول الحجاج الأردنيين، إضافة إلى تسهيل دخول وعبور الحجاج من الأشقاء من مصر والضفة الغربية، وحتى وصولهم الحدود للمغادرة.



وأشار إلى عبور ما يقارب 2500 حاج للحدود الأردنية من خلال 74 حافلة و100 مركبة منذ ساعات فجر اليوم الاثنين، بعد التنسيق مع جميع الشركاء في مركز حدود المدورة وتقديم أفضل الخدمات لهم للتيسير على المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.



ولفت العدوان إلى أن مديرية الأمن العام رفعت جاهزية وحداتها المعنية بتقديم الخدمات للحجاج مباشرة بدءا من الإقامة والحدود، والدوريات الخارجية، وقيادات أمن الأقاليم، وشرطة البادية، والسير، بالإضافة إلى مديرية الدفاع المدني، والوحدات والتشكيلات الأخرى المساندة.