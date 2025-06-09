403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ولي العهد للملك: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة عيد الجلوس الملكي الـ 26.
ونشر ولي العهد صورة لجلالة الملك عبدالله الثاني عبر انستغرام معلقا عليها: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة. كل عام والأردن أقوى ومزدهر آمن في ظل قيادتكم الحكيمة.
ونشر ولي العهد صورة لجلالة الملك عبدالله الثاني عبر انستغرام معلقا عليها: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة. كل عام والأردن أقوى ومزدهر آمن في ظل قيادتكم الحكيمة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إقالة سباليتي من تدريب إيطاليا بعد الخسارة الكبيرة أمام النرويج
عدسة أحمد بدوان المسكونة بروح جمال الإمارات تروي قصص المكان وتفاصيله
دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
الأهلي المصري يخسر ودياً أمام باتشوكا استعداداً لكأس العالم للأندية
مرسخة مكانتها الرائدة كلاعب رئيسي في قطاع الإعلام في دولة الإمارات مجموعة ملتيبلاي تضيء العالم مع إطلاق ملتيبلاي ميديا جروب MMG
عيد الجلوس الملكي السادس والعشرون..مسيرة مستمرة من البناء والتحديث بالأردن