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ولي العهد للملك: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة

ولي العهد للملك: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة

2025-06-09 08:08:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة عيد الجلوس الملكي الـ 26.
ونشر ولي العهد صورة لجلالة الملك عبدالله الثاني عبر انستغرام معلقا عليها: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة. كل عام والأردن أقوى ومزدهر آمن في ظل قيادتكم الحكيمة.

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