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8 شهداء جراء إطلاق الاحتلال النار على المنتظرين للمساعدات غرب رفح

8 شهداء جراء إطلاق الاحتلال النار على المنتظرين للمساعدات غرب رفح

2025-06-09 08:08:05
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN/ استشهد، اليوم الإثنين، 8 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء ثمانية مواطنين في صفوف الجوعى، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على المواطنين المنتظرين للمساعدات الغذائية غرب رفح.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى لاستشهاد 54,880 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126,227 آخرين.

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MENAFN09062025000205011050ID1109651336

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