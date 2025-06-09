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الملك يعرب عن تقديره لدور فرنسا المحوري في العمل لتحقيق الاستقرار في الإقليم (بترا )

الملك يعرب عن تقديره لدور فرنسا المحوري في العمل لتحقيق الاستقرار في الإقليم (بترا )

2025-06-09 08:06:25
(MENAFN- Jordan News Agency)


09/06/2025 14:50:16

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