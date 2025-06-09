الزعيمان يؤكدان أهمية بذل كل الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة (بترا )

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الزعيمان يؤكدان أهمية بذل كل الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة (بترا )
(MENAFN- Jordan News Agency)
09/06/2025 14:50:59
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دليل الخدما
مركز تدريب بترا
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