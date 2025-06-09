الملك يعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي في نيس

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك يعرب عن تقديره لدور فرنسا المحوري في العمل لتحقيق الاستقرار في الإقليم.

الزعيمان يؤكدان أهمية بذل كل الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة.

نيس 9 حزيران (بترا) – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، حرص الأردن على توطيد العلاقات مع فرنسا في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط.

وأكد الزعيمان أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين حيال التطورات الإقليمية، وبذل كل الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة، ووقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وحذر جلالة الملك من التبعات الخطيرة لاستمرار التصعيد في الضفة الغربية والقدس، مجددا التأكيد على أن منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.

وأعرب جلالته عن تقديره لدور فرنسا المحوري في العمل لتحقيق الاستقرار في الإقليم، ودعم التوصل إلى السلام على أساس حل الدولتين، لا سيما من خلال تنظيمها لمؤتمر متوقع انعقاده في نيويورك بين 17 و 20 من الشهر الحالي، بالشراكة مع المملكة العربية السعودية.

وحضر اللقاء، الذي عقد على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفيرة الأردن لدى فرنسا لينا الحديد.

--(بترا)

م ك/أس

09/06/2025 14:53:45