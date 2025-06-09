الملك يعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي في نيس

الملك يعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي في نيس
الملك يعرب عن تقديره لدور فرنسا المحوري في العمل لتحقيق الاستقرار في الإقليم.
الزعيمان يؤكدان أهمية بذل كل الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة.
نيس 9 حزيران (بترا) – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، حرص الأردن على توطيد العلاقات مع فرنسا في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط.
وأكد الزعيمان أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين حيال التطورات الإقليمية، وبذل كل الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة، ووقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وحذر جلالة الملك من التبعات الخطيرة لاستمرار التصعيد في الضفة الغربية والقدس، مجددا التأكيد على أن منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.
وأعرب جلالته عن تقديره لدور فرنسا المحوري في العمل لتحقيق الاستقرار في الإقليم، ودعم التوصل إلى السلام على أساس حل الدولتين، لا سيما من خلال تنظيمها لمؤتمر متوقع انعقاده في نيويورك بين 17 و 20 من الشهر الحالي، بالشراكة مع المملكة العربية السعودية.
وحضر اللقاء، الذي عقد على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفيرة الأردن لدى فرنسا لينا الحديد.
--(بترا)
م ك/أس
09/06/2025 14:53:45
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