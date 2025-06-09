رئيس الوزراء يترأس اجتماعا للجنة متابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية

رئيس الوزراء يترأس اجتماعا للجنة متابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم، اجتماعا للجنة التنسيقية لمتابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية في الجهات المختلفة من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبنك الائتمان.
وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات الخاصة بما تم انجازه من قبل الجهات المعنية من أعمال وفق الجدول الزمني المحدد ومناقشة المعوقات والعمل على تذليلها وتنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية على أن تعقد اللجنة اجتماعات قادمة لمتابعة تنفيذها.
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم وعدد من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إقالة سباليتي من تدريب إيطاليا بعد الخسارة الكبيرة أمام النرويج
عدسة أحمد بدوان المسكونة بروح جمال الإمارات تروي قصص المكان وتفاصيله
دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
الأهلي المصري يخسر ودياً أمام باتشوكا استعداداً لكأس العالم للأندية
مرسخة مكانتها الرائدة كلاعب رئيسي في قطاع الإعلام في دولة الإمارات مجموعة ملتيبلاي تضيء العالم مع إطلاق ملتيبلاي ميديا جروب MMG
عيد الجلوس الملكي السادس والعشرون..مسيرة مستمرة من البناء والتحديث بالأردن