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رئيس الوزراء يترأس اجتماعا للجنة متابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية

رئيس الوزراء يترأس اجتماعا للجنة متابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية

2025-06-09 08:05:11
(MENAFN- Al-Anbaa)

ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم، اجتماعا للجنة التنسيقية لمتابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية في الجهات المختلفة من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبنك الائتمان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات الخاصة بما تم انجازه من قبل الجهات المعنية من أعمال وفق الجدول الزمني المحدد ومناقشة المعوقات والعمل على تذليلها وتنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية على أن تعقد اللجنة اجتماعات قادمة لمتابعة تنفيذها.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم وعدد من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية.

MENAFN09062025000130011022ID1109651299

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