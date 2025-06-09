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سلة شباب الأهلي تتطلع للفوز الثاني في دوري أبطال القارة

سلة شباب الأهلي تتطلع للفوز الثاني في دوري أبطال القارة

2025-06-09 08:01:26
(MENAFN- Al-Bayan) تختتم اليوم، الاثنين، مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، الذي يقام تحت ضيافة نادي شباب الأهلي في صالة النادي بالممزر، ويخوض أصحاب الأرض مباراته الثانية في المجموعة الثانية، عند السادسة مساءً، أمام ضيفه اوتسونوميا بريكس الياباني، ويلتقي في التاسعة مساءً، الرياضي اللبناني مع تايوان بايلوس من الصين تايبيه، لحساب المجموعة الثالثة.
ويتطلع شباب الأهلي إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، وتأكيد صدارته للمجموعة الثانية، والحصول على مواجهة سهلة نسبياً في الدور ربع النهائي، في البطولة التي تختتم الجمعة المقبل.
وكان شباب الأهلي استهل المنافسات بانتصارٍ صريح على بطل الفلبين، فريق ميرالكو بولتس، بنتيجة 101-87، ويقوده أمام بطل اليابان، كوكبة من اللاعبين الذين تألقوا في مباراتهم الافتتاحية أمام ((ميرالكو بولتس))، يتقدمهم صانع الألعاب الأمريكي ديشوندري واشنطن، الحاصل على لقب أفضل لاعب في المباراة الأولى، برصيد 40 نقطة، بجانب الدوليين قيس عمر وحامد عبد اللطيف، اللذين أسهما بشكل فاعل على الصعيدين الدفاعي والهجومي، وتسجيلهما 15 و13 نقطة على التوالي.
يُذكر أن ثمانية من أصل الفرق التسعة التي استهلت البطولة على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم، تتأهل للدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته على صالة ((كوكا أرينا))، ممثلة بأصحاب المركزين الأول والثاني لكل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.
تشارك في البطولة 9 فرق، تم توزيعها على 3 مجموعات، ضمت المجموعة الأولى طبيعت الإيراني، جيجيانج جوانجشا ليونز الصيني، وبـرونـكـوز المنغولي، وضمت المجموعة الثالثة حامل اللقب، الرياضي اللبناني، تـشـانـجـوون إل جـي سـاكـرز الـكـوري الـجـنـوبـي، وتـاويـوان بايلوتس مـن الصين تايبيه. ويـتـأهـل إلى الـدور ربـع الـنـهـائـي، 8 فـرق، ممثلة بأصحاب المركزين الأول والثاني لكل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، على أن تقام الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب، لتحديد المتأهلين إلى نصف النهائي، والمباراة النهائية التي تستضيفها صالة ((كوكا أرينا)) بدبي.

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