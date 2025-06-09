سلة شباب الأهلي تتطلع للفوز الثاني في دوري أبطال القارة

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سلة شباب الأهلي تتطلع للفوز الثاني في دوري أبطال القارة
(MENAFN- Al-Bayan) تختتم اليوم، الاثنين، مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، الذي يقام تحت ضيافة نادي شباب الأهلي في صالة النادي بالممزر، ويخوض أصحاب الأرض مباراته الثانية في المجموعة الثانية، عند السادسة مساءً، أمام ضيفه اوتسونوميا بريكس الياباني، ويلتقي في التاسعة مساءً، الرياضي اللبناني مع تايوان بايلوس من الصين تايبيه، لحساب المجموعة الثالثة.
ويتطلع شباب الأهلي إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، وتأكيد صدارته للمجموعة الثانية، والحصول على مواجهة سهلة نسبياً في الدور ربع النهائي، في البطولة التي تختتم الجمعة المقبل.
وكان شباب الأهلي استهل المنافسات بانتصارٍ صريح على بطل الفلبين، فريق ميرالكو بولتس، بنتيجة 101-87، ويقوده أمام بطل اليابان، كوكبة من اللاعبين الذين تألقوا في مباراتهم الافتتاحية أمام ((ميرالكو بولتس))، يتقدمهم صانع الألعاب الأمريكي ديشوندري واشنطن، الحاصل على لقب أفضل لاعب في المباراة الأولى، برصيد 40 نقطة، بجانب الدوليين قيس عمر وحامد عبد اللطيف، اللذين أسهما بشكل فاعل على الصعيدين الدفاعي والهجومي، وتسجيلهما 15 و13 نقطة على التوالي.
يُذكر أن ثمانية من أصل الفرق التسعة التي استهلت البطولة على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم، تتأهل للدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته على صالة ((كوكا أرينا))، ممثلة بأصحاب المركزين الأول والثاني لكل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.
تشارك في البطولة 9 فرق، تم توزيعها على 3 مجموعات، ضمت المجموعة الأولى طبيعت الإيراني، جيجيانج جوانجشا ليونز الصيني، وبـرونـكـوز المنغولي، وضمت المجموعة الثالثة حامل اللقب، الرياضي اللبناني، تـشـانـجـوون إل جـي سـاكـرز الـكـوري الـجـنـوبـي، وتـاويـوان بايلوتس مـن الصين تايبيه. ويـتـأهـل إلى الـدور ربـع الـنـهـائـي، 8 فـرق، ممثلة بأصحاب المركزين الأول والثاني لكل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، على أن تقام الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب، لتحديد المتأهلين إلى نصف النهائي، والمباراة النهائية التي تستضيفها صالة ((كوكا أرينا)) بدبي.
ويتطلع شباب الأهلي إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، وتأكيد صدارته للمجموعة الثانية، والحصول على مواجهة سهلة نسبياً في الدور ربع النهائي، في البطولة التي تختتم الجمعة المقبل.
وكان شباب الأهلي استهل المنافسات بانتصارٍ صريح على بطل الفلبين، فريق ميرالكو بولتس، بنتيجة 101-87، ويقوده أمام بطل اليابان، كوكبة من اللاعبين الذين تألقوا في مباراتهم الافتتاحية أمام ((ميرالكو بولتس))، يتقدمهم صانع الألعاب الأمريكي ديشوندري واشنطن، الحاصل على لقب أفضل لاعب في المباراة الأولى، برصيد 40 نقطة، بجانب الدوليين قيس عمر وحامد عبد اللطيف، اللذين أسهما بشكل فاعل على الصعيدين الدفاعي والهجومي، وتسجيلهما 15 و13 نقطة على التوالي.
يُذكر أن ثمانية من أصل الفرق التسعة التي استهلت البطولة على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم، تتأهل للدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته على صالة ((كوكا أرينا))، ممثلة بأصحاب المركزين الأول والثاني لكل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.
تشارك في البطولة 9 فرق، تم توزيعها على 3 مجموعات، ضمت المجموعة الأولى طبيعت الإيراني، جيجيانج جوانجشا ليونز الصيني، وبـرونـكـوز المنغولي، وضمت المجموعة الثالثة حامل اللقب، الرياضي اللبناني، تـشـانـجـوون إل جـي سـاكـرز الـكـوري الـجـنـوبـي، وتـاويـوان بايلوتس مـن الصين تايبيه. ويـتـأهـل إلى الـدور ربـع الـنـهـائـي، 8 فـرق، ممثلة بأصحاب المركزين الأول والثاني لكل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، على أن تقام الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب، لتحديد المتأهلين إلى نصف النهائي، والمباراة النهائية التي تستضيفها صالة ((كوكا أرينا)) بدبي.
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