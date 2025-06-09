بنك دبي التجاري يتبرع بـ 10 ملايين درهم لدعم بناء مستشفى حمدان بن راشد للسرطان

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت "مؤسسة الجليلة"، ذراع العطاء لـ "دبي الصحية"، عن تلقيها تبرعا سخيا بقيمة 10 ملايين درهم من بنك دبي التجاري، لدعم أعمال بناء مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، الذي يعد أول صرح طبي متكامل ومتخصص في علاج الأورام على مستوى إمارة دبي.

وتم توقيع اتفاقية تعاون بهذا الشأن في مقر "مؤسسة الجليلة" من قبل سعادة أحمد عبد الكريم جلفار، رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي للمؤسسة، بحضور الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ "دبي الصحية"، والدكتور عبدالله الخياط، المدير التنفيذي الفخري لمستشفى الجليلة، حيث اطلع وفد البنك على المبادرات الخيرية الرائدة للمؤسسة.

وأكد أحمد جلفار أن هذه المساهمة تأتي في إطار التزام بنك دبي التجاري الراسخ برسالته الإنسانية ومسؤوليته المجتمعية، مشيرا إلى أن دعم مشروع حيوي كمستشفى حمدان بن راشد للسرطان ينسجم تماما مع نهج دولة الإمارات في تعزيز العمل الخيري وتكريس قيم التكافل، لا سيما في القطاع الصحي.

وأعرب الدكتور عامر الزرعوني عن شكره وتقديره العميق لبنك دبي التجاري على هذا الدعم السخي، مؤكدا أن هذه الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات الوطنية تمثل ركيزة أساسية لتطوير خدمات القطاع الصحي وتحقيق رسالة المؤسسة الإنسانية، وقال: نتطلع إلى إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي سيقدم رعاية طبية متخصصة وفق أعلى المعايير لمرضى السرطان في الدولة.

وسيشكل مستشفى حمدان بن راشد للسرطان عند اكتماله منارة أمل للمرضى، حيث سيمتد على مساحة 59 ألف متر مربع ويتألف من ثمانية طوابق، وسيكون المستشفى مجهزا بأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية، وسيستقطب كادرا طبيا عالمي المستوى، كما سيضطلع بدور بحثي وتدريبي رائد لاستكشاف أحدث أساليب علاج السرطان وتأهيل الكفاءات الطبية.

وقد حاز تصميم المستشفى، الذي استلهم من آراء المرضى لضمان توفير بيئة علاجية مريحة وداعمة نفسيا، على الجائزة الذهبية في فئة مشاريع الرعاية الصحية المستقبلية من قبل "World Architecture News".

ويجري بناء المستشفى حاليا بفضل المساهمات التي تستقبلها "مؤسسة الجليلة"، بما يتماشى مع جهودها لتوسيع نطاق الرعاية الصحية المتقدمة وبما يتوافق مع أهداف "أجندة دبي الاجتماعية 33" لبناء مستقبل أكثر صحة واستدامة.