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شرطة دبي تستقبل 44 ألف مكالمة خلال عيد الأضحى المبارك

شرطة دبي تستقبل 44 ألف مكالمة خلال عيد الأضحى المبارك

2025-06-09 08:01:24
(MENAFN- Al-Bayan) استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، ومركز الاتصال 901، 44 ألفاً و102 مكالمة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بواقع 40 ألفاً و808 مكالمات على رقم الطوارئ 999، و3294 مكالمة على الرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة.

وأثنى العقيد بلال جمعة الطاير، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، على جهود موظفي مركز القيادة والسيطرة ومركز الاتصال 901، في الإجابة على مكالمات المتعاملين واستفساراتهم بشكل فوري وبمهنية عالية بما يعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في الاستجابة السريعة مع المكالمات لتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وحث العقيد بلال الطاير الجمهور بالاتصال على الرقم 999 في الحالات الطارئة فقط، والاتصال على الرقم 901 في الحالات غير الطارئة وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع.

ومن جانبه، أوضح عبد الله ابراهيم، مدير مركز إسعاد المتعاملين بالوكالة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، أن مركز الاتصال 901 استقبل في عطلة عيد الاضحى 3294 مكالمة على الرقم 901، و919 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و144 مُحادثة من خلال خدمة ((الدردشة)) عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، مؤكداً أن خدمتي رسائل البريد الإلكتروني و((الدردشة)) تمكنان المتعاملين من الحصول على إجابات فورية على استفساراتهم واقتراحاتهم، وذلك من قبل الموظفين المُختصين في مركز الاتصال.

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