"مِراس" تضيف "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات" لأفق دبي العمراني

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت ((مِراس))، التابعة لـ((دبي القابضة للعقارات))، عن إطلاق مشروع ((جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات))، الذي يشكل إضافة مميزة لأفق دبي العمراني الساحر. ويضم هذا المشروع، الذي صممته شركة الهندسة المعمارية الشهيرة ((إس سي دي إيه أركيتكتس)) SCDA، هيكلاً معمارياً بارزاً معلقاً، ما يرسي معياراً جديداً للحياة الحضرية المتطورة.

يضم المشروع 754 وحدة سكنية فاخرة تتراوح من غرفة إلى أربع غرف نوم، وموزعة على برجين يتميزان بتصميم إبداعي رائع وموقع استراتيجي مميز مع إطلالات بانورامية على متحف المستقبل، ووسط مدينة دبي، حيث تم تصميم المشروع بما يضمن الخصوصية التامة لكل وحدة سكنية.

ويؤدي المدخل الخاص أسفل الهيكل البارز المعلق اللافت للنظر إلى ردهة فخمة مزدوجة الارتفاع، وفناء حديقة هادئ، وردهة، ما يضفي شعوراً فورياً بالفخامة والرقي. وتتميز ثلاث شرفات علوية حصرية في المشروع بمسابح لا متناهية، وردهات ذات مناظر طبيعية خلابة، ومساحات ترفيهية مفتوحة، ما يعزز جاذبية البرجين. وتم تنفيذ التصميمات الداخلية للمشروع باستخدام مجموعة متنوعة من المواد الطبيعية، بما في ذلك الرخام والخشب، لإضفاء مستويات جديدة من الرقي وأناقة التصميم.

ويضم المشروع مجموعة شاملة من مرافق أسلوب الحياة والعافية، ويشمل ذلك صالة رياضية حديثة مع استوديوهات متخصصة للياقة البدنية، ومساحة عمل مشتركة تنفيذية، وسينما خاصة، كما يضم المشروع ملاعب بادل، ومسبحاً عائلياً على طراز المنتجعات، ومناطق للعب الأطفال، ومساحات اجتماعية أنيقة، وأماكن خاصة لتناول الطعام، وجميعها تمتاز بمستوى عالٍ من الإدارة والتنظيم.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في ((دبي القابضة للعقارات)): ((يعكس مشروع ((جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات)) تطور مشهد المعيشة الفاخرة في دبي، حيث يلتقي التصميم العالمي مع الضيافة التي لا مثيل لها. وبدمج معايير الخدمة الأصيلة المعروفة عن جميرا مع التصميم المعماري المبتكر، فإننا بذلك نرسي معايير جديدة للعروض السكنية المتميزة التي تعكس مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للعيش. ويؤكد هذا المشروع التزام ((مِراس)) بإنشاء مساحات عصرية توازن بإتقان بين الحياة العملية والراحة الراقية)).

علاوة على ذلك، سيستفيد المقيمون من خدمات الضيافة الفاخرة التي تقدمها جميرا، بما في ذلك علاجات صحية مصممة خصيصاً، وتدريب شخصي على اللياقة البدنية، وخدمة استقبال على مدار الساعة، والعناية بالسيارات. كما يستمتع السكان بإمكانية الاستعانة بطهاة خاصين لإعداد أطباق طعام استثنائية، وفريق متخصص لتنظيم فعالياتهم على أكمل وجه.

وقال توماس ماير، الرئيس التنفيذي لجميرا: ((يجسد إطلاق مشروع ((جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات)) مرحلة جديدة في مسيرة نمونا، الذي نرسم من خلاله ملامح مستقبل علامة جميرا، ليعكس جمالية التصميم وأسلوب الحياة العصري، ومقومات الرفاهية. ويؤكد هذا المشروع ريادتنا في قطاع الضيافة الفاخرة المستوحاة من حفاوة الترحيب وكرم الضيافة العربية الأصيلة، مع تعزيز تركيزنا على تقديم التجارب السكنية الفاخرة المصممة لرفع مستوى المعيشة الراقية)).

يتمتع مشروع ((جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات)) بموقع متميز، ويحيط به عدد من الوجهات المرموقة، منها متحف المستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، وون سنترال، وجميرا أبراج الإمارات. وبفضل سهولة الوصول المباشر إلى شارعي الشيخ زايد والخيل، يتمتع السكان بسهولة الوصول إلى سيتي ووك، ووسط مدينة دبي، وشاطئ J1، ما يوفر لهم تجربة معيشة لا مثيل لها، حيث تلتقي الفخامة بأقصى درجات الراحة.

يأتي هذا التعاون بين ((مِراس)) وجميرا عقب النجاح الباهر الذي حققه مشروع ((جميرا ريزيدنسيز مرسى العرب))، ليرسي معايير جديدة في مجال التصميم والضيافة الفاخرة. ويمثل مشروع ((جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات)) الخطوة التالية في هذه الشراكة الراسخة، حيث يوفر تجارب متميزة تتمحور حول التصميم الهادف الذي يراعي أدق التفاصيل والخدمة المتميزة.