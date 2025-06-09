مشاركة بالرمز بين الاتحاد للطيران والخطوط الإثيوبية

MENAFN - Al-Bayan) أطلقت الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية اتفاقية المشاركة لتعزيز الربط بين أفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط، وزيادة فرص السفر العالمية للضيوف، مع انطلاق المبيعات اليوم.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، ستبدأ الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها من مطار أديس أبابا بولي الدولي إلى مطار زايد الدولي في أبوظبي في 15 يوليو، فيما ستُطلق الاتحاد للطيران رحلات يومية إلى أديس أبابا اعتبارًا من 8 أكتوبر.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى قبل إطلاق المشروع المشترك الذي تم الاتفاق عليه بين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية في مارس 2025، والذي سيتيح فرصًا أكبر للسفر للمسافرين عبر الشبكتين.

وتهدف اتفاقية المشاركة بالرمز إلى تسهيل تجربة السفر للضيوف، من خلال إجراء حجز واحد وتخليص معاملات السفر مرة واحدة ما يسمح بنقل أمتعتهم بسهولة إلى وجهتهم النهائية.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران إنه من خلال شبكاتنا المشتركة، نفتح آفاقًا جديدة لضيوفنا للسفر السلس عبر أفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط، وستعزز سهولة الربط عبر أبوظبي وأديس أبابا مرونة في تواقيت الرحلات، إضافة إلى تشجيع التجارة والسياحة.

وبموجب هذه الشراكة، يمكن لركاب الخطوط الجوية الإثيوبية حجز رحلاتهم من أي نقطة مغادرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، والاستفادة من شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية الأفريقية الواسعة مع رحلات ربط عبر أديس أبابا إلى 55 وجهة في 33 دولة، بما فيها عنتيبي، وكينشاسا، وكيغالي، ولوساكا وشلالات فكتوريا مما يوسع خيارات سفرهم في جميع أنحاء القارة.

في الوقت نفسه، يمكن لمسافري الخطوط الجوية الإثيوبية حجز رحلات ربط على متن رحلات الاتحاد للطيران عبر أبوظبي إلى 20 وجهة رئيسية في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط، بما في ذلك سيدني وكرابي وكولومبو وبنوم بنه.