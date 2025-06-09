مديرية الأمن العام: 2500 حاج عبر الحدود الأردنية من خلال 74 حافلة و100 مركبة

خبرني - أكدت مديرية الأمن العام، الجاهزية التامة من قبل تشكيلاتها كافة بالتزامن مع وصول طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مركز حدود المدورة في طريق العودة لأرض المملكة.

وقال مدير مركز حدود المدورة العقيد سامر العدوان إنه، وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، جرى فتح غرف عمليات مشتركة للتنسيق بين الوحدات المعنية لتسهيل دخول الحجاج الأردنيين، إضافة إلى تسهيل دخول وعبور الحجاج من الأشقاء من مصر والضفة الغربية، وحتى وصولهم الحدود للمغادرة.

وأشار إلى عبور ما يقارب 2500 حاج للحدود الأردنية من خلال 74 حافلة و100 مركبة منذ ساعات فجر الاثنين، بعد التنسيق مع جميع الشركاء في مركز حدود المدورة وتقديم أفضل الخدمات لهم للتيسير على المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

ولفت العدوان النظر إلى أن مديرية الأمن العام رفعت جاهزية وحداتها المعنية بتقديم الخدمات للحجاج مباشرة بدءا من الإقامة والحدود، والدوريات الخارجية، وقيادات أمن الأقاليم، وشرطة البادية، والسير، بالإضافة إلى مديرية الدفاع المدني، والوحدات والتشكيلات الأخرى المساندة.

وأشاد بتعاون الحجيج وتنفيذهم جميع التعليمات والتي كان لها الدور الإيجابي في التسهيل من مهمة عبورهم باتجاه المملكة.

وأكد العدوان على استمرارية عمل جميع كوادر مديرية الأمن العام في المراكز الحدودية وعلى مدار الساعة بعد أن جرى تعزيزهم بقوى بشرية متخصصة، وذلك للتعامل مع عودة الحجاج والتي تتزامن مع بداية إجازة المغتربين في دول الجوار الشقيقة.

- جاهزية الكوادر الجمركية -

من جانبه، استقبل مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، صباح الاثنين، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى المملكة عبر مركز حدود المدورة، حيث اطمأن على سير الإجراءات والخدمات المقدّمة للحجاج.

وقدّم مدير مركز جمرك المدورة عميد جمارك سالم الطراونة، إيجازًا مفصلًا حول خطة العمل التي تم تنفيذها، مبينًا أنه تم رفع جاهزية الكوادر الجمركية لتيسير عبور الحجاج بدون تأخير.

وأضاف أن المركز قدّم خدماته لأكثر من 500 حافلة تقلّ ما يزيد عن 18 ألف حاج من العائدين، من بينهم حجاج أردنيون، وحجاج من عرب 1948 و1967، إضافة إلى الحجاج المصريين.