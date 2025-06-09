ولي العهد مهنئا الملك بعيد الجلوس: دمت يا سيدي رمزا للفخر والعزة

ولي العهد مهنئا الملك بعيد الجلوس: دمت يا سيدي رمزا للفخر والعزة
خبرني - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاثنين، تهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني عبر حسابه الرسمي على إنستغرام،
وقال سموّه في النهنئة: "دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة. كل عام والأردن أقوى ومزدهر آمن في ظل قيادتكم الحكيمة".
يحيي الأردنيون الاثنين الذكرى السادسة والعشرين، لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، إذ يمضي الأردنيون، بقيادة جلالة الملك، قدما في مواصلة مسيرة البناء والتحديث والتطوير، ونصرة الأشقاء، وخدمة الأمة، وتحقيق الاستقرار والسلام.
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