ولي العهد مهنئا الملك بعيد الجلوس: دمت يا سيدي رمزا للفخر والعزة

خبرني - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاثنين، تهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني عبر حسابه الرسمي على إنستغرام،

وقال سموّه في النهنئة: "دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة. كل عام والأردن أقوى ومزدهر آمن في ظل قيادتكم الحكيمة".

يحيي الأردنيون الاثنين الذكرى السادسة والعشرين، لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، إذ يمضي الأردنيون، بقيادة جلالة الملك، قدما في مواصلة مسيرة البناء والتحديث والتطوير، ونصرة الأشقاء، وخدمة الأمة، وتحقيق الاستقرار والسلام.