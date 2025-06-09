  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ولي العهد مهنئا الملك بعيد الجلوس: دمت يا سيدي رمزا للفخر والعزة

ولي العهد مهنئا الملك بعيد الجلوس: دمت يا سيدي رمزا للفخر والعزة

2025-06-09 08:00:25
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاثنين، تهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني عبر حسابه الرسمي على إنستغرام،

وقال سموّه في النهنئة: "دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة. كل عام والأردن أقوى ومزدهر آمن في ظل قيادتكم الحكيمة".

يحيي الأردنيون الاثنين الذكرى السادسة والعشرين، لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، إذ يمضي الأردنيون، بقيادة جلالة الملك، قدما في مواصلة مسيرة البناء والتحديث والتطوير، ونصرة الأشقاء، وخدمة الأمة، وتحقيق الاستقرار والسلام.

MENAFN09062025000151011027ID1109651225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث