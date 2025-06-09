محمد بن راشد يضع حجر الأساس لأول محطة ضمن الخط الأزرق لمترو دبي

محمد بن راشد يضع حجر الأساس لأول محطة ضمن الخط الأزرق لمترو دبي
وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أثناء وضع حجر الأساس لأول محطة ضمن الخط الأزرق لمترو دبي الذي تبلغ إجمالي منافعه 56 مليار درهم .. المحطة تمثل أيقونة معمارية تضاف لأيقونات دبي الحضارية وستكون أولى محطات الخط الأزرق الذي سيمتد 30 كيلومتراً ليصل إجمالي طول السكك الحديدية بدبي 131 كيلومترا و78 محطة.. مترو دبي نقل منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي أكثر من 2.5 مليار شخص بمعدل 900 ألف راكب يومياً. والمسار الجديد سيكون إضافة كبرى للبنية التحتية للنقل في الإمارة. مستمرون في تطوير المدينة .. مستمرون في بناء أفضل مدينة للعيش في العالم".
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