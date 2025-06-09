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محمد بن راشد يضع حجر الأساس لأول محطة ضمن الخط الأزرق لمترو دبي

محمد بن راشد يضع حجر الأساس لأول محطة ضمن الخط الأزرق لمترو دبي

2025-06-09 07:11:56
(MENAFN- Al-Bayan) وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حجر الأساس لأول محطة ضمن الخط الأزرق لمترو دبي الذي تبلغ إجمالي منافعه 56 مليار درهم، مؤكداً سموه أن المحطة تمثل أيقونة معمارية تضاف لأيقونات دبي الحضارية وستكون أولى محطات الخط الأزرق الذي سيمتد 30 كيلومتراً ليصل إجمالي طول السكك الحديدية بدبي 131 كيلومترا و78 محطة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أثناء وضع حجر الأساس لأول محطة ضمن الخط الأزرق لمترو دبي الذي تبلغ إجمالي منافعه 56 مليار درهم .. المحطة تمثل أيقونة معمارية تضاف لأيقونات دبي الحضارية وستكون أولى محطات الخط الأزرق الذي سيمتد 30 كيلومتراً ليصل إجمالي طول السكك الحديدية بدبي 131 كيلومترا و78 محطة.. مترو دبي نقل منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي أكثر من 2.5 مليار شخص بمعدل 900 ألف راكب يومياً. والمسار الجديد سيكون إضافة كبرى للبنية التحتية للنقل في الإمارة. مستمرون في تطوير المدينة .. مستمرون في بناء أفضل مدينة للعيش في العالم".

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