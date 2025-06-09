أكثر من 42 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة يدشنون الأربعاء اختبارات نهاية العام الدراسي

أكثر من 42 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة يدشنون الأربعاء اختبارات نهاية العام الدراسي
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توفير حافلات لنقل الاختبارات من المطبعة السرية مجهزة بأحدث التقنيات الخاصة بنظام التتبع حفاظاً على سير الامتحانات
عبدالعزيز الفضلي
يدشّن يوم الأربعاء، أكثر من 42 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة اختبارات نهاية العام الدراسي 2024 / 2025 للقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني والتي تشمل طلبة التعليم العام والخاص والتربية الخاصة حيث يؤدي طلبة القسم العلمي اختبار الرياضيات بينما يقدّم طلبة القسم الأدبي امتحان مادة اللغة الانجليزية، والقفه التحريري لطلبة الديني وتستمر الاختبارات إلى يوم الاثنين 23 الجاري .
وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة ل "الأنباء"، أن وزارة التربية استعدّت جيداً لهذه الامتحانات من خلال اللجان العاملة والتي سيتم تسليمها للرؤساء الذين تم تدويرهم وتكليفهم اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى أنه تم توفير حافلات لنقل الاختبارات من المطبعة السرية مجهزة بأحدث التقنيات الخاصة بنظام التتبع وذلك حفاظاً على سير الامتحانات .
وأكدت حرص الوزارة الكامل وبمتابعة حثيثة من قبل وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، على توفير البيئة المناسبة لأداء الاختبارات وتسخير كافة الإمكانيات الفنية والبشرية لتجهيز اللجان وتسهيل سير الامتحانات وفق أعلى المعايير التربوية والتنظيمية بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة مشددةً على تطبيق لائحة الغش ولا تهاون في هذا الجانب .
ودعت المصادر الطلبة إلى الاجتهاد ومذاكرة الدروس بشكل متأن من أجل تحقيق أفضل النتائج خاصة وأن اسئلة الامتحانات ستكون بمستوى الطالب ومن داخل المنهج، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح .
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