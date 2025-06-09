أكثر من 42 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة يدشنون الأربعاء اختبارات نهاية العام الدراسي

توفير حافلات لنقل الاختبارات من المطبعة السرية مجهزة بأحدث التقنيات الخاصة بنظام التتبع حفاظاً على سير الامتحانات



عبدالعزيز الفضلي

يدشّن يوم الأربعاء، أكثر من 42 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة اختبارات نهاية العام الدراسي 2024 / 2025 للقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني والتي تشمل طلبة التعليم العام والخاص والتربية الخاصة حيث يؤدي طلبة القسم العلمي اختبار الرياضيات بينما يقدّم طلبة القسم الأدبي امتحان مادة اللغة الانجليزية، والقفه التحريري لطلبة الديني وتستمر الاختبارات إلى يوم الاثنين 23 الجاري .

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة ل "الأنباء"، أن وزارة التربية استعدّت جيداً لهذه الامتحانات من خلال اللجان العاملة والتي سيتم تسليمها للرؤساء الذين تم تدويرهم وتكليفهم اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى أنه تم توفير حافلات لنقل الاختبارات من المطبعة السرية مجهزة بأحدث التقنيات الخاصة بنظام التتبع وذلك حفاظاً على سير الامتحانات .

وأكدت حرص الوزارة الكامل وبمتابعة حثيثة من قبل وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، على توفير البيئة المناسبة لأداء الاختبارات وتسخير كافة الإمكانيات الفنية والبشرية لتجهيز اللجان وتسهيل سير الامتحانات وفق أعلى المعايير التربوية والتنظيمية بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة مشددةً على تطبيق لائحة الغش ولا تهاون في هذا الجانب .

ودعت المصادر الطلبة إلى الاجتهاد ومذاكرة الدروس بشكل متأن من أجل تحقيق أفضل النتائج خاصة وأن اسئلة الامتحانات ستكون بمستوى الطالب ومن داخل المنهج، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح .