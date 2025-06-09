الديوان لـالأنباء اعتمدنا آلية لمعالجة رفض الباحث عن عمل من حملة بعض المؤهلات فرصة الترشيح

الديوان لـالأنباء اعتمدنا آلية لمعالجة رفض الباحث عن عمل من حملة بعض المؤهلات فرصة الترشيح
مريم بندق
أوضحت مصادر لـ«الأنباء» أن الأساس في ترشيح المواطنين الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات التخصصية مثل البكالوريوس أو الدبلوم يتم تلبية للاحتياجات الوظيفية في جهات محددة.
وبينت أن توجيه أو قبول المواطنين لدراسة هذه التخصصات يكون بناء على طلب هذه الجهات، والتي يتم التنسيق والتوافق معها على توفير المؤهلين في مجالات تخصصية لشغل الاحتياجات الوظيفية الخاصة بها.
وردا على سؤال في حال رفض بعض حملة المؤهلات التخصصية العمل بمجال التخصص أو رفض العمل بالجهة الحكومية التي تحتاج إلى تخصصه، ردت المصادر قائلة: «اعتمد ديوان الخدمة المدنية آلية للمعالجة في حال رفض الباحث عن عمل فرصة الترشيح بالعمل في تخصصه أو رفض الجهة، وتتضمن تسجيل الباحث عن عمل على أساس المؤهل السابق على الدبلوم وترشيح الجامعيين بوظيفة إدارية».
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