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الديوان لـالأنباء اعتمدنا آلية لمعالجة رفض الباحث عن عمل من حملة بعض المؤهلات فرصة الترشيح

الديوان لـالأنباء اعتمدنا آلية لمعالجة رفض الباحث عن عمل من حملة بعض المؤهلات فرصة الترشيح

2025-06-09 07:07:45
(MENAFN- Al-Anbaa)

مريم بندق

أوضحت مصادر لـ«الأنباء» أن الأساس في ترشيح المواطنين الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات التخصصية مثل البكالوريوس أو الدبلوم يتم تلبية للاحتياجات الوظيفية في جهات محددة.

وبينت أن توجيه أو قبول المواطنين لدراسة هذه التخصصات يكون بناء على طلب هذه الجهات، والتي يتم التنسيق والتوافق معها على توفير المؤهلين في مجالات تخصصية لشغل الاحتياجات الوظيفية الخاصة بها.

وردا على سؤال في حال رفض بعض حملة المؤهلات التخصصية العمل بمجال التخصص أو رفض العمل بالجهة الحكومية التي تحتاج إلى تخصصه، ردت المصادر قائلة: «اعتمد ديوان الخدمة المدنية آلية للمعالجة في حال رفض الباحث عن عمل فرصة الترشيح بالعمل في تخصصه أو رفض الجهة، وتتضمن تسجيل الباحث عن عمل على أساس المؤهل السابق على الدبلوم وترشيح الجامعيين بوظيفة إدارية».

MENAFN09062025000130011022ID1109651100

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