اللجنة الدولية لكسر حصار غزة تدعو العالم إلى التضامن مع ناشطي مادلين المعتقلين

اللجنة الدولية لكسر حصار غزة تدعو العالم إلى التضامن مع ناشطي مادلين المعتقلين
عمان 9 حزيران (بترا)- دعت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، العالم إلى مواصلة دعم المتضامنين الـ12 الذين اعتقلتهم إسرائيل على متن السفينة "مادلين" فجر اليوم الاثنين، وبدء تجهيز مزيد من السفن الإغاثية في العالم وإرسالها إلى الفلسطينيين المجوّعين بالقطاع المحاصر.
وقالت اللجنة في منشور على منصة "اكس": "استمروا في الكتابة والنشر والمشاركة عن الأبطال الـ12 للضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم فورا".
وشددت على أنه "إذا أوقفوا سفينة واحدة، فلا بد أن تتبعها مئة سفينة، وإذا أسروا 12، فسيثور الآلاف".
ويأتي ذلك على خلفية اعتراض إسرائيل لسفينة "مادلين" الإغاثية أثناء اقترابها من شواطئ قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ك/أس
09/06/2025 13:34:59
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