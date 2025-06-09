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اللجنة الدولية لكسر حصار غزة تدعو العالم إلى التضامن مع ناشطي مادلين المعتقلين

اللجنة الدولية لكسر حصار غزة تدعو العالم إلى التضامن مع ناشطي مادلين المعتقلين

2025-06-09 07:07:28
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- دعت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، العالم إلى مواصلة دعم المتضامنين الـ12 الذين اعتقلتهم إسرائيل على متن السفينة "مادلين" فجر اليوم الاثنين، وبدء تجهيز مزيد من السفن الإغاثية في العالم وإرسالها إلى الفلسطينيين المجوّعين بالقطاع المحاصر.
وقالت اللجنة في منشور على منصة "اكس": "استمروا في الكتابة والنشر والمشاركة عن الأبطال الـ12 للضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم فورا".
وشددت على أنه "إذا أوقفوا سفينة واحدة، فلا بد أن تتبعها مئة سفينة، وإذا أسروا 12، فسيثور الآلاف".
ويأتي ذلك على خلفية اعتراض إسرائيل لسفينة "مادلين" الإغاثية أثناء اقترابها من شواطئ قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ك/أس
09/06/2025 13:34:59

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