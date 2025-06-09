في عيد الجلوس الـ 26.. الرؤية الملكية للتحديث الإداري تنهض بالقطاع العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- هبة العسعس- يشكل التحديث الإداري رافعة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي، ويمثل أساسًا للعمل الوطني الحقيقي الذي يلمس المواطنون أثره في حياتهم اليومية، وأن خارطة طريق تحديث القطاع العام جاءت لتكون بوصلة واضحة المعالم، عابرة للحكومات، وموجهة نحو تحقيق العدالة والكفاءة والنزاهة في تقديم الخدمات العامة.

ومن خلال هذه الرؤية وجه جلالة الملك عبد الله الثاني، الحكومة الأردنية إلى مواصلة خطواتها لإعادة هيكلة الإدارة وتحديثها والقضاء على البيروقراطية، وتحديث الإجراءات وتبسيطها، والعمل بأسلوب مؤسسي، تسوده روح الفريق الواحد، وفتح المجال أمام الكفاءات، والقيادات الإدارية المنتمية، القادرة على الإبداع والعطاء المتميز.

وأكد مسؤولون وخبراء، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التحديث الإداري يهدف إلى إجراء تقييم شامل لأداء الإدارة العامة، وتطوير خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات المتسارعة في العالم بشكل عام والإدارة الحكومية بشكل خاص، وتسهم في تلبية تطلعات وطموحات المواطنين في تحسين الخدمات وجودتها.

وزير تطوير القطاع العام الأسبق، الدكتور محمد العدينات، قال إن الإصلاح الملكي ليس جديدا، بل بدأ منذ استلام جلالة الملك عبد الله الثاني، سلطاته الدستورية، مبينا حاجتنا للإسراع في عملية التنمية والتحديث، من خلال مراجعة الإجراءات وتقييمها خلال فترات قصيرة، لمعرفة مواطن الخلل ومعالجتها بسرعة تتوافق مع متطلبات المرحلة.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي يعتمد بدرجة كبيرة على الإصلاح الإداري، لأن المستثمر يرغب بالإجراءات السلسة والقصيرة التي توفرها المؤسسات العامة للدولة، وأن الحوكمة الجيدة تستدعي إصلاحا إداريا، يخضع لمعايير الشفافية والمساءلة.

ولفت العدينات إلى أن الحكومة الحالية لديها جدية في الإسراع بالتحديث الإداري، لكنها تواجه تحديات لابد من مواجهتها من خلال توفير بيئة تشريعية وإجرائية، مؤكدا ضرورة إعطاء الأولوية لمراجعة تحليل الأثر ومتابعته للنهوض بالقطاع العام بالتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة.

وأكد أن المسؤولية في التحديث الإداري تتطلب إجراء تقييم شامل لأداء الإدارة العامة وتطويرها مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات المتسارعة في العالم بشكل عام والإدارة الحكومية بشكل خاص، لتلبية طموحات المواطنين والمؤسسات بتطوير قطاع عام بكفاءة وفاعلية، ويستجيب لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، ويتسم بالمرور وسرعة الاستجابة ومواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر المدادحة، إلى أن إصلاح الإدارة العامة حاجة ملحة وتعد عصب الحياة في الدول، لأن الإدارة السوية والمؤهلة تنعكس إيجابا على الإنتاج والابتكار، وهو الخطوة الأولى لتقدم باقي المجالات.

وأضاف إن الرؤية الملكية في التحديث الإداري رؤية واضحة المعالم، ولكن لابد من تطوير آليات التنفيذ والتطبيق، لتتوافق مع المأمول من التحديث والإصلاح.

وقالت أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأردنية الدكتورة جمانة الزعبي، "إن التوجيهات الملكية السامية بالإصلاح الإداري يعد دليلاً على الإرادة السياسية الجادة لإعادة بناء القطاع العام على أسس من الكفاءة والعدالة، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتأتي هذه الإنجازات في عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين لتُجسد استمرارية نهج الإصلاح والتطوير الذي اختطه جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية".

وبينت أن أثر تحديث الإدارة العامة، ينعكس امتداده ليشمل جودة الخدمات الحكومية، وفعالية صنع القرار، وتعزيز ثقة المواطنين، إضافة إلى خلق بيئة محفزة للاستثمار والابتكار، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة، مما يُفضي إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.

وأكدت الزعبي أن من شأن هذه التحولات أن تدعم بشكل مباشر التقدم نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، من خلال ضمان وجود مؤسسات شاملة وفعالة، وتوفير خدمات عامة عادلة وشفافة، لافتة إلى أن تحديث الإدارة يعزز من قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة السريعة للتحديات، والقدرة على التكيف مع التغيرات، خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا التي أثبتت أهمية امتلاك جهاز إداري مرن وفعّال.

وأشارت إلى أن التطلعات المستقبلية يجب أن تركز على استكمال مسار التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية، وتعزيز دور القيادات الإدارية القادرة على إحداث التغيير، وتبني ممارسات إدارة المعرفة، وتنمية رأس المال البشري وتمكين الكفاءات الشابة للمساهمة في بناء إدارة أكثر ديناميكية واستشرافًا للمستقبل.

كما يجب تَبنّي سياسات إدارة الموارد البشرية القائمة على الجدارة والإنصاف، بما يعزز بيئة العمل ويحفّز الأداء الوظيفي، ويكرّس مبادئ التمكين والاحتفاظ بالكفاءات، وأن يتضمن هذا التمكين توسيع نطاق إشراك المرأة والشباب في مواقع اتخاذ القرار في القطاع العام، بما يعزز من التنوع المؤسسي ويعكس القيم الدستورية في العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

--( بترا)

ه ع/م ك/أس

09/06/2025 13:30:20