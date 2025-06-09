سماء العقبة تتألق بعروض ضوئية احتفاء بالجلوس الملكي ويوم الجيش وتأهل النشامى

سماء العقبة تتألق بعروض ضوئية احتفاء بالجلوس الملكي ويوم الجيش وتأهل النشامى
العقبة 9 حزيران (بترا)- أمين المعايطة- تألقت سماء مدينة العقبة، مساء الأحد، بعروض ضوئية مبهرة قدّمتها مئات من طائرات "الدرون"، إلى جانب إطلاق الألعاب النارية، في مشهد احتفالي نظّمته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة احتفاءً بـعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وشهدت الفعالية حضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ومفوض المدينة والبنية التحتية في السلطة عبد الله النجادات، ومدير شركة العقبة لإدارة المرافق ياسر الشوابكة، ورئيس مجلس المحافظة حرب العويضات، إلى جانب جمع غفير من المواطنين والزوار الذين توافدوا لمتابعة العروض في أجواء وطنية مميزة عكست روح الفخر والانتماء للوطن.
وشكّلت طائرات "الدرون" لوحات فنية بصرية رائعة، جسّدت رموزًا وطنية وشعارات تعبيرية تعبّر عن الفخر بالقيادة الهاشمية، والانتماء للوطن، والاعتزاز بالمناسبات الوطنية والدينية، ما ألهب مشاعر الحضور وترك انطباعًا عاطفيًا مؤثرًا لدى الجميع.
وأكد الحضور أن مثل هذه الفعاليات تعبّر عن عمق العلاقة التي تجمع بين القيادة والشعب، وتعكس وحدة الصف الأردني، والروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء الوطن في مختلف المناسبات، وتدخل الفرح في قلوب العائلات والأطفال، لا سيما في ظل الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني بتأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى.
واختُتمت الفعالية وسط أجواء عامرة بالفرح والفخر، في ليلة وطنية لا تُنسى أحياها الفنان الأردني بشار السرحان وفرقة معان للفنون الشعبية وفقرات ترفيهية للعائلات والأطفال .
يشار إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الوطنية التي تُنظم في مختلف محافظات المملكة، بهدف تعزيز مشاعر التلاحم المجتمعي، وترسيخ قيم الولاء والانتماء في نفوس الأردنيين، إلى جانب بث أجواء من البهجة والاعتزاز في المناسبات الوطنية والدينية.
--(بترا)
ا م/م ك/أس
09/06/2025 13:22:34
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