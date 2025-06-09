سماء العقبة تتألق بعروض ضوئية احتفاء بالجلوس الملكي ويوم الجيش وتأهل النشامى

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 9 حزيران (بترا)- أمين المعايطة- تألقت سماء مدينة العقبة، مساء الأحد، بعروض ضوئية مبهرة قدّمتها مئات من طائرات "الدرون"، إلى جانب إطلاق الألعاب النارية، في مشهد احتفالي نظّمته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة احتفاءً بـعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت الفعالية حضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ومفوض المدينة والبنية التحتية في السلطة عبد الله النجادات، ومدير شركة العقبة لإدارة المرافق ياسر الشوابكة، ورئيس مجلس المحافظة حرب العويضات، إلى جانب جمع غفير من المواطنين والزوار الذين توافدوا لمتابعة العروض في أجواء وطنية مميزة عكست روح الفخر والانتماء للوطن.

وشكّلت طائرات "الدرون" لوحات فنية بصرية رائعة، جسّدت رموزًا وطنية وشعارات تعبيرية تعبّر عن الفخر بالقيادة الهاشمية، والانتماء للوطن، والاعتزاز بالمناسبات الوطنية والدينية، ما ألهب مشاعر الحضور وترك انطباعًا عاطفيًا مؤثرًا لدى الجميع.

وأكد الحضور أن مثل هذه الفعاليات تعبّر عن عمق العلاقة التي تجمع بين القيادة والشعب، وتعكس وحدة الصف الأردني، والروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء الوطن في مختلف المناسبات، وتدخل الفرح في قلوب العائلات والأطفال، لا سيما في ظل الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني بتأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى.

واختُتمت الفعالية وسط أجواء عامرة بالفرح والفخر، في ليلة وطنية لا تُنسى أحياها الفنان الأردني بشار السرحان وفرقة معان للفنون الشعبية وفقرات ترفيهية للعائلات والأطفال .

يشار إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الوطنية التي تُنظم في مختلف محافظات المملكة، بهدف تعزيز مشاعر التلاحم المجتمعي، وترسيخ قيم الولاء والانتماء في نفوس الأردنيين، إلى جانب بث أجواء من البهجة والاعتزاز في المناسبات الوطنية والدينية.

--(بترا)

ا م/م ك/أس

09/06/2025 13:22:34