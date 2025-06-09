سلامي يؤكد جاهزية النشامى لمباراة العراق ويتحدث عن إصابة خفيفة للتعمري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القد جمال سلامي، جاهزية لاعبي المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية وأداء متميز، في المباراة التي ستجمع منتخب النشامى مع نظيره العراقي يوم غد الثلاثاء على ستاد عمان الدولي، في ختام منافسات الدور الحاسم المؤهل إلى المونديال.

وقال المغربي سلامي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين في فندق الشيراتون بعمان، إن المباراة تعد مهمة للمنتخب رغم ضمان التأهل رسميا إلى كأس العالم، لافتا إلى أن اللاعبين باتوا جاهزين للمباراة الاحتفالية والمهمة أمام منتخب قوي ومحترم بحجم المنتخب العراقي الشقيق.

وأكد أن جميع اللاعبين جاهزين، والمنتخب يملك لاعبين قادرين على تمثيل المنتخب حتى لو كان هناك أي غياب بسبب الإجهاد، مجددا ثقته بجميع اللاعبين.

وعن المنتخب العراقي، قال سلامي: منتخب العراق الشقيق منتخب قوي ومحترم، ويملك لاعبين مميزين، خاصة المهاجم المؤثر أيمن حسين الذي كان غيابه عن مباراة العراق الأخيرة أمام منتخب كوريا الجنوبية مؤثرا .

وأشار إلى أن منتخب العراق سيخوض مباراة الغد بشكل جيد لأنه لا يوجد شيء يخسره، مجددا احترامه وتقديره للمنتخب الشقيق.

وجدد سلامي على أن جميع لاعبيه مؤهلين للعب في المباريات، بما في ذلك مباراة يوم غد أمام العراق.

وفيما يتعلق باللاعب موسى التعمري، كشف سلامي عن معاناته من إصابة خفيفة، حيث يسعى الجهاز الطبي لتجهيزه لمباراة العراق.

وردا على سؤال يتعلق بمرحلة ما بعد التأهل للمونديال، أوضح المدرب المغربي أن المنتخب سينتهي من مباراة يوم غد أمام العراق، قبل أن يلتقي مسؤولي اتحاد الكرة، لرسم خريطة التحضير للمونديال.







وقال لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان إن اللاعبين يتمتعون بالجاهزية لخوض مباراة يوم غد، بهدف إسعاد الجمهور الكبير العاشق والمتابع للمنتخب.

وأكد عمق العلاقة التي تربط الأردن والعراق، واصفا العلاقة بين الشعبين بالتاريخية والأخوية والراسخة.

وعبر عن فخره بإنجاز التأهل للمونديال الذي جاء بجهود الجميع، وأمله في تحقيق نتائج لافتة في المرحلة المقبلة.







أما المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم الإسترالي جراهام أرنولد، فقد أشار إلى أن الاستعدادات للملحق الآسيوي يبدأ من مواجهة المنتخب الوطني.







واعتذر لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين للجماهير العراقية بسبب عدم التأهل المباشر لكأس العالم، لافتا إلى أن التعويض سيكون عبر بوابة الملحق، مقدما التهنئة للمنتخب الوطني الأردني بصفته أول منتخب عربي يتأهل للمونديال.

--(بترا)

خ خ/ م ك/أس

09/06/2025 13:17:08