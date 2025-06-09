سلامي يؤكد جاهزية النشامى لمباراة العراق ويتحدث عن إصابة خفيفة للتعمري

سلامي يؤكد جاهزية النشامى لمباراة العراق ويتحدث عن إصابة خفيفة للتعمري
عمان 9 حزيران (بترا)- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القد جمال سلامي، جاهزية لاعبي المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية وأداء متميز، في المباراة التي ستجمع منتخب النشامى مع نظيره العراقي يوم غد الثلاثاء على ستاد عمان الدولي، في ختام منافسات الدور الحاسم المؤهل إلى المونديال.
وقال المغربي سلامي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين في فندق الشيراتون بعمان، إن المباراة تعد مهمة للمنتخب رغم ضمان التأهل رسميا إلى كأس العالم، لافتا إلى أن اللاعبين باتوا جاهزين للمباراة الاحتفالية والمهمة أمام منتخب قوي ومحترم بحجم المنتخب العراقي الشقيق.
وأكد أن جميع اللاعبين جاهزين، والمنتخب يملك لاعبين قادرين على تمثيل المنتخب حتى لو كان هناك أي غياب بسبب الإجهاد، مجددا ثقته بجميع اللاعبين.
وعن المنتخب العراقي، قال سلامي: منتخب العراق الشقيق منتخب قوي ومحترم، ويملك لاعبين مميزين، خاصة المهاجم المؤثر أيمن حسين الذي كان غيابه عن مباراة العراق الأخيرة أمام منتخب كوريا الجنوبية مؤثرا .
وأشار إلى أن منتخب العراق سيخوض مباراة الغد بشكل جيد لأنه لا يوجد شيء يخسره، مجددا احترامه وتقديره للمنتخب الشقيق.
وجدد سلامي على أن جميع لاعبيه مؤهلين للعب في المباريات، بما في ذلك مباراة يوم غد أمام العراق.
وفيما يتعلق باللاعب موسى التعمري، كشف سلامي عن معاناته من إصابة خفيفة، حيث يسعى الجهاز الطبي لتجهيزه لمباراة العراق.
وردا على سؤال يتعلق بمرحلة ما بعد التأهل للمونديال، أوضح المدرب المغربي أن المنتخب سينتهي من مباراة يوم غد أمام العراق، قبل أن يلتقي مسؤولي اتحاد الكرة، لرسم خريطة التحضير للمونديال.
وقال لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان إن اللاعبين يتمتعون بالجاهزية لخوض مباراة يوم غد، بهدف إسعاد الجمهور الكبير العاشق والمتابع للمنتخب.
وأكد عمق العلاقة التي تربط الأردن والعراق، واصفا العلاقة بين الشعبين بالتاريخية والأخوية والراسخة.
وعبر عن فخره بإنجاز التأهل للمونديال الذي جاء بجهود الجميع، وأمله في تحقيق نتائج لافتة في المرحلة المقبلة.
أما المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم الإسترالي جراهام أرنولد، فقد أشار إلى أن الاستعدادات للملحق الآسيوي يبدأ من مواجهة المنتخب الوطني.
واعتذر لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين للجماهير العراقية بسبب عدم التأهل المباشر لكأس العالم، لافتا إلى أن التعويض سيكون عبر بوابة الملحق، مقدما التهنئة للمنتخب الوطني الأردني بصفته أول منتخب عربي يتأهل للمونديال.
--(بترا)
خ خ/ م ك/أس
09/06/2025 13:17:08
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