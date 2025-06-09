المرأة الأردنية في عهد الملك عبد الله الثاني: من الرؤية إلى واقع ملموس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- أمل الدهون- شكّل تمكين المرأة الأردنية ركيزة أساسية في المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تُرجمت الرؤى الملكية إلى سياسات وتشريعات وبرامج عززت من حضور المرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار، بما يتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار الاحتفالات بعيد الجلوس الملكي الـ 26، الذي يصادف في التاسع من حزيران من كل عام، أجرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) حوارًا موسعًا مع الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، ورئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين خولة العرموطي، كما سلّطت "بترا" الضوء على دور اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بهدف إظهار أبرز الإنجازات والتحديات المتعلقة بتمكين المرأة في عهد جلالته الميمون.

وأكدت المهندسة مها علي، أن مبادرة "مراجعة البيئة التشريعية لتمكين المرأة اقتصاديا" تصدرت أولويات "البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025"، مشددة على أن ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة يُعد عقبة رئيسة أمام جهود التنمية المستدامة.

وأوضحت بأن العديد من التشريعات جرى تعديلها أو إصدارها منذ عام 2023، بما ينسجم مع تعديلات الدستور الأردني لعام 2022، مبينة أن التعديلات هدفت إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، ومن أبرزها الفقرة السادسة من المادة السادسة التي تنص على أن "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".

وفي مجال المشاركة السياسية، أشارت المهندسة علي إلى صدور قانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022، بالإضافة إلى نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023، والتي ساهمت في زيادة نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب وتعزيز مشاركتهن الحزبية، مبينة أن النظام المعدّل للنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2023، منح النائبات الحق بتبوأ منصب أحد مساعدي رئيس المجلس في حال عدم فوز امرأة بمواقع الرئاسة أو نائبي الرئيس.

وعلى الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، لفتت إلى أن قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 يمكّن وزارة التنمية من تقديم الحماية والرعاية للفئات المحتاجة، وبموجبه صدرت أنظمة ترخيص دور رعاية المسنين، ومزاولة مهنة العمل الاجتماعي، ودور الحضانة لعام 2024، مؤكدة إسهام هذه الأنظمة في تعزيز مشاركة المرأة بتوفير فرص عمل متنوعة، وتطوير المهن وتنظيمها، مما يعزز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وفي سياق تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير الحماية لها، أوضحت علي بأنه صدر نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024، ونظام معدل للمنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024، كما ألزم نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2023 هذه المؤسسات بتطبيق أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية.

وأشارت إلى أن مجلس الأعيان يناقش حاليًا تعديلات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي بهدف توحيد مدة إجازة الأمومة بين القطاعين، وحماية المرأة الحامل من الفصل التعسفي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، مضيفة أن هذه التعديلات تهدف لمواكبة أنماط العمل الحديثة مثل العمل المرن، الذي صدر بشأنه نظام العمل المرن لسنة 2024.

وأضافت أن القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023 رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة، حيث حددت تعليمات حوكمة الشركات لعام 2024 نسبة تمثيل لا تقل عن 20 بالمئة، وبحد أدنى مقعد واحد.

ولتيسير وصول المرأة للعدالة، أفادت بأن القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2023 أجاز استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية، وصدر بنفس الاتجاه نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين لسنة 2024، لافتة إلى قانون الجنسية الأردنية الذي سمح للمرأة بالعودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب عند انقضاء الزوجية، كما صدر نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2023 لحمايتهم.

وفي إطار مؤسسي، بيّنت المهندسة علي، أن صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لعام 2025 في الجريدة الرسمية، يضع إطارًا قانونيًا لجهة قائمة منذ 33 عامًا، مما يضمن استدامتها واستقلالها المالي والإداري، ويكفل تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأهلية لتعزيز مكانة المرأة.

وأكدت الأمينة العامة أن اللجنة، بموجب قانونها الجديد، معنية بـإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها، موضحة بأن اللجنة تعمل مع الجهات الحكومية لوضع السياسات العامة وتحديد الأولويات الوطنية، وقد أعدت الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2023-2025 لتتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تطوير القطاع العام، ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

واشتملت الخطة التنفيذية على ستة محاور رئيسة، هي: التمكين الاقتصادي والسياسي، والمشاركة في صنع القرار، والحقوق الإنسانية، ومجابهة العنف ضد النساء والفتيات، والثقافة المجتمعية، بالإضافة إلى إدماج المنظور القائم على المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص.

وأشارت المهندسة علي إلى تقييم أولي للاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، ستُبنى عليه الاستراتيجية لما بعد عام 2025 مع الأخذ بالتحديات والفرص بعين الاعتبار، مؤكدة استمرار نهجها التشاركي لإعداد الاستراتيجية المقبلة بما يواكب رؤية التحديث الشامل والتزامات الأردن الدولية مثل أجندة التنمية المستدامة 2030، مع إعداد إطار للمتابعة والتقييم يتضمن مؤشرات أداء محددة.

وفيما يتعلق بتطور الخطاب المجتمعي، ذكرت المهندسة علي أنه شهد تطورًا إيجابيًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين، بفضل الإرادة الملكية الواضحة، والجهود الحكومية، والإصلاحات التشريعية، والسياسات والمبادرات الوطنية، مضيفة أنه في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، كان هناك توجيه واضح نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وزيادة تمثيلها السياسي ووصولها لمواقع صنع القرار، بدءًا من إقرار "كوتا المرأة"" عام 2003 وصولًا لمخرجات منظومة التحديث السياسي، ونتيجة لذلك، تشغل المرأة الأردنية اليوم العديد من المناصب القيادية في الحكومة والبرلمان والبلديات والقضاء.

إلى جانب ذلك، ساهمت رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحديث القطاع العام، التي تضمنت محاور لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية ورفع تمثيلها في المواقع القيادية الحكومية، في تعزيز خطاب مجتمعي مؤيد لتمكين المرأة، مشيدة بجهود منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي زاد اهتمامها بقضايا المرأة وحقوقها، مما رفع الوعي المجتمعي وعزز تبني خطاب داعم لمشاركة المرأة، خاصة بين الأجيال الشابة.

وفيما يخص الفجوة بين التشريعات والتطبيق العملي، أوضحت المهندسة علي، أن العديد من التشريعات كان لها أثر إيجابي واضح في تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ومثالها مخرجات منظومة التحديث السياسي التي زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لتصل إلى 19.6 بالمئة، وهي الأعلى في تاريخ المملكة، مع توقعات بزيادتها مستقبلا.

وتُعنى اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بصفتها لجنة دائمة في رئاسة الوزراء، بتعزيز التنسيق المؤسسي بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، لضمان دمج قضايا المرأة في السياسات والخطط الوطنية.

وتقوم اللجنة بتشكيل فرق عمل قطاعية متخصصة تُعنى بإدماج احتياجات المرأة والفتيات وذوات الإعاقة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والعمل والرقمنة، كما تعد استراتيجيات وخطط عمل وأدلة توجيهية تضمن تكامل التمكين مع رؤى التحديث الثلاث، وتواكب تنفيذها من خلال بناء قدرات الكوادر الحكومية وتقديم تقارير دورية تعكس التقدم في قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي.

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة، خصوصًا في المحافظات، شهدت السنوات الأخيرة إنجازات ملموسة بفضل تفعيل الاستراتيجيات المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، حيث ساهمت التعديلات التشريعية على قوانين العمل والضمان الاجتماعي والشركات، في تحسين بيئة العمل للمرأة، ومن أبرز هذه الإنجازات، تعديل نظام دور الحضانة الذي يسمح بتسجيل "الحضانات المنزلية"، وهذا التعديل أتاح للنساء في المحافظات تأسيس مشاريع صغيرة من منازلهن، ودعم الأمهات العاملات.

كما تم توجيه التمويل الحكومي لدعم إنشاء الحضانات في الجمعيات، وتوفير وسائل نقل آمنة للعاملات في الزراعة، وإنشاء محطات وقوف صديقة للمرأة، وتقديم قروض ميسرة بفائدة منخفضة مع فترات سماح طويلة لضمان استدامة المشاريع النسائية، إلى جانب ذلك، تعزز برامج التدريب المهني في مجالات غير تقليدية كالروبوتكس والطاقة المتجددة والتسويق الإلكتروني والحرف الرقمية، فضلاً عن برامج مدفوعة الأجر بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التدريب المهني.

ولضمان دمج تمكين المرأة بشكل أصيل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والإداري لجلالة الملك عبدالله الثاني، أطلقت اللجنة الوزارية استراتيجية متخصصة لتمكين المرأة ضمن الرؤية، حيث استندت إلى نتائج خمس جلسات تركيز ودراسات معمقة حول التحديات التي تواجه مشاركة المرأة الاقتصادية، مثل التحديات التشريعية وفرص الوصول إلى التمويل والمشاركة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما أدرجت اللجنة الوزارية مؤشرات أداء تمكين المرأة ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام 2023–2025، ليصبح هذا القطاع خاضعًا للمتابعة والتقييم ضمن النظام الإلكتروني لأداء الحكومة، بالإضافة إلى إسهام اللجنة في صياغة سياسات وإجراءات تعزز التوازن بين الجنسين، وتدعم مشاركة المرأة في المواقع القيادية وصنع القرار، لتضمن شراكة فاعلة للمرأة في مسيرة التحديث الوطني.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين خولة العرموطي، أهمية المرحلة المحورية التي شكلها عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في مسار تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة في الأردن، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت خطوات جادة لإلغاء أو تعديل نصوص قانونية كانت تُشكل عبئًا على العدالة وحقوق النساء.

ولفتت إلى أن من أبرز هذه التحولات، إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى تعديلات مؤثرة طالت قوانين العمل، والأحوال الشخصية، والعنف الأسري، والضمان الاجتماعي، باعتبار أن هذه الإنجازات التشريعية تعكس التزام الدولة بحماية المرأة وتعزيز مكانتها في المجالين العام والخاص، مشددة على ضرورة أن ترافق هذه القوانين إرادة تنفيذية فاعلة، وبنية مجتمعية داعمة، وآليات رقابية تضمن التطبيق العادل والمنصف.

وفيما يتعلق بحضور المرأة في المشهد التشريعي، أوضحت العرموطي بأن المرأة الأردنية سجلت حضورًا لافتًا بعد انتخابات 2024، والتي أسفرت عن فوز 27 امرأة بمقاعد في مجلس النواب، بينهن 9 خارج نطاق الكوتا، ما يُعد مؤشرًا على تطور الوعي المجتمعي والإرادة السياسية، منوهة إلى أن الحضور ما يزال دون مستوى الطموح، خصوصًا في اللجان السيادية ومواقع رئاسة الكتل النيابية.

وأشارت إلى أن التطلعات تشمل تعزيز مشاركة النساء في صياغة السياسات لا الاكتفاء بالتصويت عليها، إلى جانب تعديل النظام الداخلي للمجالس التشريعية، ودعم التمكين الحزبي، وزيادة نسبة النساء في المناصب العليا.

وحول دور التعاون بين الدولة والمجتمع المدني في تمكين المرأة، أكدت العرموطي أن العقد الأخير شهد تنسيقًا فعّالًا بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، إلى جانب الشراكات مع منظمات دولية مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لافتة إلى أن هذا التعاون أسهم في إطلاق برامج واسعة للتوعية القانونية، والتمكين الاقتصادي، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ولفتت كذلك إلى أن هذه الجهود ساعدت في تعزيز الثقافة الحقوقية لدى النساء، وتهيئة بيئات أكثر حساسية لاحتياجات المرأة، مشددة على أهمية الانتقال إلى مرحلة أكثر عمقًا، تُركز على الوصول إلى النساء في المحافظات والمخيمات والمناطق الأقل حظًا، وتُعزز التنسيق مع القطاع الخاص لضمان استدامة هذه البرامج بعيدًا عن الطابع الموسمي.

--(بترا)

أد/م ك/أس

09/06/2025 13:00:05