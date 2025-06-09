بليلة واحدة.. روسيا تكسر الرقم القياسي في هجمات المُسيرات

خبرني - يوما بعد يوم، تتحول الحرب في أوكرانيا، لمساحة استعراض لقدرات المُسيرات، ومدى نجاعة كل طرف في استخدام هذا السلاح المتطور.

والليلة الماضية، أطلقت روسيا عددا قياسيا من المسيّرات المتفجرة على أوكرانيا، بلغ 479.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان إنه اعترض 460 مسيّرة و19 صاروخا من أصل 479 مسيرة و20 صاروخا أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأشار إلى أنه تم رصد آثار في 10 أماكن، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وفي الأول من يونيو/حزيران الجاري، أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت خلال الليل بـ472 مسيّرة وكان يومها عددا قياسيا، وفق ما أفاد سلاح الجو وكالة "فرانس برس".

ويأتي هجوم الليلة الماضية، بعد أيام من هجوم شنته أوكرانيا بالمسيرات على مطارات في العمق الروسي، وقالت إنها نجحت في تدمير عشرات القاذفات الروسية.

كما أنه يأتي في وقت تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بعرقلة عملية تبادل للأسرى كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع.

وعملية التبادل هذه في حال تمت، ستشكل النتيجة الوحيدة الملموسة لمفاوضات مباشرة عقدت بداية الأسبوع في مدينة إسطنبول التركية.

تطورات ميدانية تتزامن أيضا مع هجوم شنه الجيش الروسي، يوم أمس، على منطقة دنيبروبتروفسك المتاخمة لدونيتسك وزابوريجيا اللتين سيطرت موسكو على أجزاء منهما في شرق أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وفي ظل تعثر مفاوضات السلام بين الطرفين.