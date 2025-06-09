السلامي: موسى التعمري يعاني من إصابة خفيفة والجهاز الطبي يعمل على علاجه

خبرني - قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال السلامي، الاثنين، إن المباراة التي ستُقام مع العراق "مهمة"، واللاعبون يدركون أهمية المباراة وأهمية المشاركة فيها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة سيتم اختيارها بعد الحصة التدريبية التي تُعقد اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد سيتم اختيار بدلاء لهم.

وأوضح السلامي أن اللاعبين الأكثر جاهزية هم من سيلعبون في المباراة لتحقيق النتيجة الأفضل، مشيرًا إلى أن المباراة تُعد فرصة لتقييم أفضل وستمنح الجميع تجربة إضافية لهذا التقييم.

وبين أن اللاعب موسى التعمري لديه إصابة خفيفة ولن تمنعه من المشاركة في المباراة والطاقم الطبي يعمل على تجهيزه للالتحاق بالمباراة أمام العراق.

وأشار السلامي إلى أن المنتخب العراقي قوي، ويُعد منافسًا جيدًا للمنتخب ونحترم تاريخه، إذقال "شاهدنا المنتخب العراقي في أول 25 دقيقة أمام كوريا الجنوبية منظّما ومتماسكا، لكن ظروف المباراة، من طرد لاعب وغياب أيمن حسين، أثّرت على النتيجة، ونتوقع مباراة قوية وعلينا أن نستفيد منها فنيا".

وشدد على أنه "لا عودة للوراء في ظل المكتسبات التي حققها المنتخب"، مؤكدا أن "من حق المنتخب الاردني والجماهير الأردنية الفرح بما تحقق من إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس العالم 2026".

ويلتقي منتخب "النشامى" نظيره العراقي عند الساعة 9:15 من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد عمّان الدولي، في ختام منافسات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.

وضمِن المنتخب الوطني تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم، بعيدا عن نتيجة مباراته أمام العراق، بعد أن حلّ في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، خلف المنتخب الكوري الجنوبي صاحب الـ19 نقطة، ليتأهل المنتخبان معا إلى المونديال.

ويسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز على العراق لتحسين تصنيفه العالمي، فيما يبحث العراق عن الفوز للتأهل إلى الملحق.

ويتوقّع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، في ظل نفاد جميع التذاكر.