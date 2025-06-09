السلامي: موسى التعمري يعاني من إصابة خفيفة والجهاز الطبي يعمل على علاجه

السلامي: موسى التعمري يعاني من إصابة خفيفة والجهاز الطبي يعمل على علاجه
خبرني - قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال السلامي، الاثنين، إن المباراة التي ستُقام مع العراق "مهمة"، واللاعبون يدركون أهمية المباراة وأهمية المشاركة فيها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة سيتم اختيارها بعد الحصة التدريبية التي تُعقد اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد سيتم اختيار بدلاء لهم.
وأوضح السلامي أن اللاعبين الأكثر جاهزية هم من سيلعبون في المباراة لتحقيق النتيجة الأفضل، مشيرًا إلى أن المباراة تُعد فرصة لتقييم أفضل وستمنح الجميع تجربة إضافية لهذا التقييم.
وبين أن اللاعب موسى التعمري لديه إصابة خفيفة ولن تمنعه من المشاركة في المباراة والطاقم الطبي يعمل على تجهيزه للالتحاق بالمباراة أمام العراق.
وأشار السلامي إلى أن المنتخب العراقي قوي، ويُعد منافسًا جيدًا للمنتخب ونحترم تاريخه، إذقال "شاهدنا المنتخب العراقي في أول 25 دقيقة أمام كوريا الجنوبية منظّما ومتماسكا، لكن ظروف المباراة، من طرد لاعب وغياب أيمن حسين، أثّرت على النتيجة، ونتوقع مباراة قوية وعلينا أن نستفيد منها فنيا".
وشدد على أنه "لا عودة للوراء في ظل المكتسبات التي حققها المنتخب"، مؤكدا أن "من حق المنتخب الاردني والجماهير الأردنية الفرح بما تحقق من إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس العالم 2026".
ويلتقي منتخب "النشامى" نظيره العراقي عند الساعة 9:15 من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد عمّان الدولي، في ختام منافسات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.
وضمِن المنتخب الوطني تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم، بعيدا عن نتيجة مباراته أمام العراق، بعد أن حلّ في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، خلف المنتخب الكوري الجنوبي صاحب الـ19 نقطة، ليتأهل المنتخبان معا إلى المونديال.
ويسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز على العراق لتحسين تصنيفه العالمي، فيما يبحث العراق عن الفوز للتأهل إلى الملحق.
ويتوقّع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، في ظل نفاد جميع التذاكر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إقالة سباليتي من تدريب إيطاليا بعد الخسارة الكبيرة أمام النرويج
عدسة أحمد بدوان المسكونة بروح جمال الإمارات تروي قصص المكان وتفاصيله
دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
مرسخة مكانتها الرائدة كلاعب رئيسي في قطاع الإعلام في دولة الإمارات مجموعة ملتيبلاي تضيء العالم مع إطلاق ملتيبلاي ميديا جروب MMG
الأهلي المصري يخسر ودياً أمام باتشوكا استعداداً لكأس العالم للأندية
سيغنا الشرق الأوسط للرعاية الصحية تحصل على ترخيص التأمين الصحي من الفئة "أ" في سلطنة عُمَان