خلال اجتماع بمحافظة بيت لحم : التاكيد على سيادة القانون ومحاسبة كل من تسول له نفسه الاساءة للاديان

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN / قال تصريح صحفي صادر عن محافظة بيت لحم عقب الاجتماع الموسع الذي دعا إليه محافظ بيت لحم واللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، في مقر المحافظة، بحضور مدراء الأجهزة الأمنية و رجال الدين المسيحي و ممثلين عن الهيئات المحلية، مؤسسات المجتمع المدني، و فصائل العمل الوطني، ممثلا بحركة فتح. وذلك لبحث تداعيات الإساءة للأديان والمساس بالمشاعر الدينية لشعبنا عامة، وللمكون المسيحي بشكل خاص..

وقد عبّر الحضور بالإجماع عن إدانتهم واستنكارهم لهذا التصرف الغريب عن قيم وعادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني، مؤكدين ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه بث الفتنة أو الإساءة لأي دين أو مكون من مكونات شعبنا،

كما دعا الاجتماع الى تطبيق النظام والقانون بصرامة دون أي تهاون، لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات المشينة كما وجّه المجتمعون الشكر لكافة الشخصيات الوطنية والاعتبارية من محافظة الخليل على مبادرتهم الكريمة للمشاركة في اللقاء الوطني المزمع عقده في محافظة بيت لحم يوم الخميس القادم، تعبيرًا عن وحدة الصف، ودعمًا لموقف واضح وصريح يؤكد:

لا تساهل مع من يسيء للدين أو يمسّ النسيج الوطني الفلسطيني.

كما شكر المجتمعون كل مكونات الشعب الفلسطيني التي عبرت عن استنكارها للمساس بالمعتقدات الدينية واكدت على الفهم الوطني المشترك الذي يُشكل بوصلة لتصويب كافة القضايا .











