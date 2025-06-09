خلال اجتماع بمحافظة بيت لحم : التاكيد على سيادة القانون ومحاسبة كل من تسول له نفسه الاساءة للاديان
وقد عبّر الحضور بالإجماع عن إدانتهم واستنكارهم لهذا التصرف الغريب عن قيم وعادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني، مؤكدين ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه بث الفتنة أو الإساءة لأي دين أو مكون من مكونات شعبنا،
كما دعا الاجتماع الى تطبيق النظام والقانون بصرامة دون أي تهاون، لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات المشينة كما وجّه المجتمعون الشكر لكافة الشخصيات الوطنية والاعتبارية من محافظة الخليل على مبادرتهم الكريمة للمشاركة في اللقاء الوطني المزمع عقده في محافظة بيت لحم يوم الخميس القادم، تعبيرًا عن وحدة الصف، ودعمًا لموقف واضح وصريح يؤكد:
لا تساهل مع من يسيء للدين أو يمسّ النسيج الوطني الفلسطيني.
كما شكر المجتمعون كل مكونات الشعب الفلسطيني التي عبرت عن استنكارها للمساس بالمعتقدات الدينية واكدت على الفهم الوطني المشترك الذي يُشكل بوصلة لتصويب كافة القضايا .
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