تمديد اعتقال سناء سلامة دقة حتى الثلاثاء بادعاء استكمال التحقيقات
وبحسب قرار المحكمة الإسرائيلية فإنه في حال لم تسجل أي تطورات جديدة سيفرج عن سلامة دقة إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة.
وأمس الأحد قررت المحكمة الإسرائيلية في الخضيرة تمديد اعتقال سلامة دقة حتى يوم الأربعاء المقبل ولكن قدم طاقم الدفاع عنها استئناف على القرار مطالبين بإطلاق سراحها الفوري.
وقال الناشط مراد حداد الذي حضر جلسة المحكمة اليوم، "عودة الحكم العسكري بهذه الاعتقالات واضح، وظهر ذلك بملف القيادي رجا اغبارية والصحفي سعيد حسنين وسناء سلامة زوجة الشهيد وليد دقة".
وتابع، "الاعتقالات سياسية بشكل واضح، نتحدث عن منشورات منذ عام 2023، الشرطة تبحث عن منشورات قبل 7 أكتوبر، ملف سناء سياسي وملاحقة، يوميا يبحثون عن منشورات قديمة، سناء سلامة منشوراتها في إطار العمل الوطني والأخلاقي في قضية وليد دقة، عندما كان أسيرا مريضا وعندما استشهد طالبت بإطلاق سراح جثمانه".
وقال، "في نهاية المطاف ستظهر الحقيقة، نتحدث عن شرطة ظالمة وعلى نيابة تختم بشكل مطاطي لدى الشرطة والوزير بن غفير وكان يجب أن يتم تحرير سناء اليوم".
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية سناء سلامة دقة يوم 29 من أيار/مايو الماضي بشبهة "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي من منطقة باب العامود في القدس المحتلة عندما كانت برفقة ابنتها ميلاد.
ويشار إلى أن سلامة هي زوجة الشهيد الأسير وليد دقة ابن مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث، واستشهد في السجون الإسرائيلية مطلع نيسان/ أبريل عام 2024.
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