تمديد اعتقال سناء سلامة دقة حتى الثلاثاء بادعاء استكمال التحقيقات

MENAFN - Palestine News Network ) حيفا /PNN/ مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا اعتقال سناء سلامة دقة حتى يوم غد الثلاثاء الساعة الثانية بادعاء استكمال التحقيق معها.

وبحسب قرار المحكمة الإسرائيلية فإنه في حال لم تسجل أي تطورات جديدة سيفرج عن سلامة دقة إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة.

وأمس الأحد قررت المحكمة الإسرائيلية في الخضيرة تمديد اعتقال سلامة دقة حتى يوم الأربعاء المقبل ولكن قدم طاقم الدفاع عنها استئناف على القرار مطالبين بإطلاق سراحها الفوري.

وقال الناشط مراد حداد الذي حضر جلسة المحكمة اليوم، "عودة الحكم العسكري بهذه الاعتقالات واضح، وظهر ذلك بملف القيادي رجا اغبارية والصحفي سعيد حسنين وسناء سلامة زوجة الشهيد وليد دقة".

وتابع، "الاعتقالات سياسية بشكل واضح، نتحدث عن منشورات منذ عام 2023، الشرطة تبحث عن منشورات قبل 7 أكتوبر، ملف سناء سياسي وملاحقة، يوميا يبحثون عن منشورات قديمة، سناء سلامة منشوراتها في إطار العمل الوطني والأخلاقي في قضية وليد دقة، عندما كان أسيرا مريضا وعندما استشهد طالبت بإطلاق سراح جثمانه".

وقال، "في نهاية المطاف ستظهر الحقيقة، نتحدث عن شرطة ظالمة وعلى نيابة تختم بشكل مطاطي لدى الشرطة والوزير بن غفير وكان يجب أن يتم تحرير سناء اليوم".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية سناء سلامة دقة يوم 29 من أيار/مايو الماضي بشبهة "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي من منطقة باب العامود في القدس المحتلة عندما كانت برفقة ابنتها ميلاد.

ويشار إلى أن سلامة هي زوجة الشهيد الأسير وليد دقة ابن مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث، واستشهد في السجون الإسرائيلية مطلع نيسان/ أبريل عام 2024.