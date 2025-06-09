  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
السلامي: موسى التعمري يعاني من إصابة خفيفة والجهاز الطبي يعمل على علاجه

السلامي: موسى التعمري يعاني من إصابة خفيفة والجهاز الطبي يعمل على علاجه

2025-06-09 07:04:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال السلامي، الاثنين، إن المباراة التي ستُقام مع العراق "مهمة"، واللاعبون يدركون أهمية المباراة وأهمية المشاركة فيها.


وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة سيتم اختيارها بعد الحصة التدريبية التي تُعقد اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد سيتم اختيار بدلاء لهم.


وأوضح السلامي أن اللاعبين الأكثر جاهزية هم من سيلعبون في المباراة لتحقيق النتيجة الأفضل، مشيرًا إلى أن المباراة تُعد فرصة لتقييم أفضل وستمنح الجميع تجربة إضافية لهذا التقييم.


وبين أن اللاعب موسى التعمري لديه إصابة خفيفة ولن تمنعه من المشاركة في المباراة والطاقم الطبي يعمل على تجهيزه للالتحاق بالمباراة أمام العراق.

MENAFN09062025000208011052ID1109651068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث