السلامي: موسى التعمري يعاني من إصابة خفيفة والجهاز الطبي يعمل على علاجه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال السلامي، الاثنين، إن المباراة التي ستُقام مع العراق "مهمة"، واللاعبون يدركون أهمية المباراة وأهمية المشاركة فيها.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة سيتم اختيارها بعد الحصة التدريبية التي تُعقد اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد سيتم اختيار بدلاء لهم.



وأوضح السلامي أن اللاعبين الأكثر جاهزية هم من سيلعبون في المباراة لتحقيق النتيجة الأفضل، مشيرًا إلى أن المباراة تُعد فرصة لتقييم أفضل وستمنح الجميع تجربة إضافية لهذا التقييم.



وبين أن اللاعب موسى التعمري لديه إصابة خفيفة ولن تمنعه من المشاركة في المباراة والطاقم الطبي يعمل على تجهيزه للالتحاق بالمباراة أمام العراق.