البعثة الطبية الأردنية تخلي الحجاج الذين تعرضوا لوعكات صحية - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأت البعثة الطبية الاردنية بإخلاء الحالات الطبية التي تعرضت لحوادث او وعكات صحية خلال موسم الحج تحت اشراف الدكتور رياض الشياب رئيس البعثة الطبية الاردنية .

ومن ضمن الحالات التي تم اخلائها احد الحجاج الذي تعرض لجلطة دماغية اضافة الى طبيب تعرض الى ازمة قلبية .

هذا وستعمل البعثة على تأمين الحالات في المستشفيات الاردنية عند الوصول الى ارض الوطن ومتابعتها حتى الشفاء الكامل ، وفق ما اكدت لموقع الوكيل الاخباري .

الى ذلك كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الاثنين، أن حالتين من الحجاج ما تزالان في أحد المستشفيات بالسعودية.



وأضاف أن الوضع الصحي للحالتين مستقر، وهما تحت متابعة مباشرة من قبل البعثة الطبية الأردنية المرافقة.

وقدّر عدد الحجاج الأردنيين لموسم الحج الحالي بقرابة 8 آلاف حاج وحاجة، بالإضافة إلى ما يقارب 4500 حاج من مسلمي فلسطيني 1948، وترافقهم بعثة رسمية تضم مرشدين دينيين، وإداريين، وكادرا طبيا وإعلاميا يعمل على متابعة شؤون الحجاج وتقديم الدعم اللازم لهم.



















