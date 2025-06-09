البعثة الطبية الأردنية تخلي الحجاج الذين تعرضوا لوعكات صحية - صور

البعثة الطبية الأردنية تخلي الحجاج الذين تعرضوا لوعكات صحية - صور
ومن ضمن الحالات التي تم اخلائها احد الحجاج الذي تعرض لجلطة دماغية اضافة الى طبيب تعرض الى ازمة قلبية .
هذا وستعمل البعثة على تأمين الحالات في المستشفيات الاردنية عند الوصول الى ارض الوطن ومتابعتها حتى الشفاء الكامل ، وفق ما اكدت لموقع الوكيل الاخباري .
الى ذلك كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الاثنين، أن حالتين من الحجاج ما تزالان في أحد المستشفيات بالسعودية.
وأضاف أن الوضع الصحي للحالتين مستقر، وهما تحت متابعة مباشرة من قبل البعثة الطبية الأردنية المرافقة.
وقدّر عدد الحجاج الأردنيين لموسم الحج الحالي بقرابة 8 آلاف حاج وحاجة، بالإضافة إلى ما يقارب 4500 حاج من مسلمي فلسطيني 1948، وترافقهم بعثة رسمية تضم مرشدين دينيين، وإداريين، وكادرا طبيا وإعلاميا يعمل على متابعة شؤون الحجاج وتقديم الدعم اللازم لهم.
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