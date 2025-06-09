الملك يلتقي مع ماكرون ويؤكد حرص الأردن على توطيد العلاقات مع فرنسا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش انعقاد المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية.



وأكد جلالته حرص الأردن على توطيد العلاقات مع فرنسا في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط.



ووصل جلالته، الاثنين، إلى موقع انعقاد المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية، الذي تنطلق أعماله في مدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 حزيران 2025.