انخفاض أسعار الذهب في الاردن

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انخفاض أسعار الذهب في الاردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، 30 قرشا للغرام، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 67.30 دينارا، مقابل 65.30 دينارا لجهة الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة، 77.4 و59.40 و45 دينارا، على التوالي.
وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 67.30 دينارا، مقابل 65.30 دينارا لجهة الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة، 77.4 و59.40 و45 دينارا، على التوالي.
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