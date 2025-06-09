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الامن العام : مقتل مواطن وإصابة 3 خلال مشاجرة في مأدبا

الامن العام : مقتل مواطن وإصابة 3 خلال مشاجرة في مأدبا

2025-06-09 07:04:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقعت مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص اثر خلافات بينهم مساء امس في منطقة الحي الشرقي بمدينة مادبا، ونتج عنها وفاة شخص خمسيني بعد تعرضه للطعن وإصابة ثلاثة آخرين .

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تم نقل المصابين إلى المستشفى ومن بينهم القاتل ، وجرى ضبطه واداة الجريمة ، وضبط جميع أطراف المشاجرة، وبوشرت التحقيقات.

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