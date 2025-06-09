حمدان بن محمد: حريصون على تهيئة بيئة نموذجية لشبابنا خلال أداء واجبهم الوطني

حمدان بن محمد: حريصون على تهيئة بيئة نموذجية لشبابنا خلال أداء واجبهم الوطني
وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شهدنا إطلاق برنامج "رياضيي الخدمة الوطنية"، كمبادرة مشتركة بين وزارة الدفاع ووزارة الرياضة، لدعم رياضيي النخبة خلال فترة الخدمة الوطنية، كما سعدت بلقاء منتسبي الدفعة الأولى للبرنامج من مختلف المجالات الرياضية ... حريصون على تهيئة بيئة نموذجية لشبابنا خلال أداء واجبهم الوطني، بما يتيح لهم الجمع بين الانضباط العسكري والتفوق الرياضي، والبرنامج يستهدف تطوير المواهب الرياضية لتمثيل دولة الإمارات في المحافل القارية والعالمية، ورفع علم الوطن عالياً على منصات التتويج".
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