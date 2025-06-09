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حمدان بن محمد: حريصون على تهيئة بيئة نموذجية لشبابنا خلال أداء واجبهم الوطني

حمدان بن محمد: حريصون على تهيئة بيئة نموذجية لشبابنا خلال أداء واجبهم الوطني

2025-06-09 07:04:18
(MENAFN- Al-Bayan) ">شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إطلاق برنامج "رياضيي الخدمة الوطنية"، كمبادرة مشتركة بين وزارة الدفاع ووزارة الرياضة، لدعم رياضيي النخبة خلال فترة الخدمة الوطنية، كما التقى سموه منتسبي الدفعة الأولى للبرنامج من مختلف المجالات الرياضية، مؤكداً الحرص على تهيئة بيئة نموذجية لشبابنا خلال أداء واجبهم الوطني.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شهدنا إطلاق برنامج "رياضيي الخدمة الوطنية"، كمبادرة مشتركة بين وزارة الدفاع ووزارة الرياضة، لدعم رياضيي النخبة خلال فترة الخدمة الوطنية، كما سعدت بلقاء منتسبي الدفعة الأولى للبرنامج من مختلف المجالات الرياضية ... حريصون على تهيئة بيئة نموذجية لشبابنا خلال أداء واجبهم الوطني، بما يتيح لهم الجمع بين الانضباط العسكري والتفوق الرياضي، والبرنامج يستهدف تطوير المواهب الرياضية لتمثيل دولة الإمارات في المحافل القارية والعالمية، ورفع علم الوطن عالياً على منصات التتويج".

MENAFN09062025000110011019ID1109651063

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