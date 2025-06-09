مركز دبي للسلع المتعددة وسيغنتشر ديفلوبرز يُطلقان مشروع دبليو ريزيدنسز دبي أبراج بحيرات جميرا

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، وشركة التطوير العقاري "سيغنتشر ديفلوبرز" عن إطلاق مشروع "دبليو ريزيدنسز دبي – أبراج بحيرات جميرا"، بالشراكة مع مجموعة ماريوت الدولية، في خطوة تشكل محطة بارزة في تطوّر أبراج بحيرات جميرا وتحوّلها إلى واحدة من أكثر المناطق السكنية نشاطاً وفخامة في دبي.

ويضم المشروع الجديد برجاً بارتفاع 38 طابقاً، موزّعة إلى 33 طابقاً سكنياً وثلاثة طوابق سفلية وطابقين للبوديوم، وطابقاً أرضياً، وطابق مرافق، ويشتمل على نحو 185 وحدة سكنية فاخرة تتنوع بين شقق من غرفة، وغرفتين وثلاث غرف نوم، وبنتهاوس من أربع غرف.

ويتميّز البرج بموقعه المرتفع الذي يوفّر إطلالات خلابة على منطقة "تلال الإمارات"، وحي "ذا ميدوز"، وجزر الجميرا، والمسطحات الخضراء في نادي الإمارات ونادي مونتجمري للجولف.

وشهد حفل إطلاق المشروع حضور كل من أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة؛ وسانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وللفخامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت الدولية؛ بجانب نخبة من المسؤولين التنفيذين والكوادر القيادية في المركز وشركة "سيغنتشر ديفلوبرز".

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يمثّل إطلاق مشروع 'دبليو ريزيدنسز' محطة جديدة في مسيرة تحوّل منطقة أبراج بحيرات جميرا إلى واحدة من أكثر الوجهات السكنية حيوية وتميزاً في دبي. وخلال الـ 24 شهراً الماضية، شهدت منطقتا أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي انطلاق أعمال تشييد 19 مشروعاً بارزاً. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع 'سيغنتشر ديفلوبرز' و'ماريوت الدولية'، سيوفر البرج البالغ ارتفاعه 38 طابقاً نحو 185 شقة بتصميم فندقي ومجموعة من المرافق الراقية، تشمل صالات رياضية متطورة، واستوديوهات لليوغا والبيلاتس، ومساحات للعمل المشترك، ومقهى. كما أن تقديم هذه العلامة الدولية المرموقة في موقع استراتيجي داخل قلب مجتمع أبراج بحيرات جميرا يعكس التزامنا المستمر بإرساء معايير جديدة لنمط العيش الحضري والفاخر".

تم تصميم مشروع "دبليو ريزيدنسز دبي" ليقدّم تجربة معيشية استثنائية تجمع بين أناقة الإقامة الفندقية ورُقي الحياة العصرية، بما يعكس الروح الجريئة والطابع الفريد لعلامة "دبليو" الشهيرة. ويقدّم المشروع خدمة Whatever/Whenever® الشهيرة، إلى جانب باقة متكاملة من المرافق الراقية التي تضم منصة WET®، وصالات رياضية متطوّرة، واستوديوهات مخصصة لليوغا والبيلاتس، وغرف علاجية متخصصة، ومسبح وجاكوزي، ومناطق مخصصة للشواء، وكذلك مساحات للعمل المشترك، ومقهى أنيق، وغرفة ألعاب، وقاعات اجتماعات، وغيرها من المرافق المصممة بعناية لتوفير أسلوب حياة فاخر ومتكامل بمعايير عالمية.

ومن جانبه، قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وللفخامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت الدولية: "نهنئ كلاً من شركة 'سيغنتشر ديفلوبرز' ومركز دبي للسلع المتعددة على مشروعهما الجديد 'دبليو ريزيدنسز دبي – أبراج بحيرات جميرا'. ويجمع هذا المشروع السكني الفاخر في قلب مجتمع أبراج بحيرات جميرا الحيوي بين أسلوب الحياة العصري الذي تشتهر به علامتنا التجارية 'دبليو' وخبراتنا الطويلة في إدارة وتشغيل وحدات سكنية فاخرة تحمل علامة تجارية، بجانب إرث 'سيغنتشر ديفلوبرز' في الابتكار والتميّز في تطوير المشاريع العقارية عالية الجوّدة".

ويأتي هذا المشروع استكمالاً لسلسلة من الشراكات الناجحة بين مركز دبي للسلع المتعددة و"سيغنتشر ديفلوبرز"، بما فيها مشروع "ذا ريزيدنسز أبراج بحيرات جميرا" عام 2019. ويؤكد إطلاق مشروع "دبليو ريزيدنسز دبي" استمرار الطلب القوي على المشاريع السكنية الراقية في مجتمع أبراج بحيرات جميرا.

وتجدر الإشارة أنه تم بيع كافة وحدات المرحلتين الأولى والثانية بالكامل مع الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة قريباً، مما يرسّخ مشروع مكانة "دبليو ريزيدنسز دبي" وجهةً عصريةً تضع معياراً جديداً للمشاريع السكنية التي تحمل علامات فاخرة.

وقد تحوّلت منطقة أبراج بحيرات جميرا إلى واحدة من أبرز المجتمعات متعددة الاستخدامات في المنطقة، بفضل مزيجها المتكامل من الخيارات الترفيهية ومرافق الضيافة والخدمات المتميزة. وقد أسهم هذا التنوع في توفير بيئة شاملة تحتضن أنماط حياة متنوعة، مما يجعل من منطقة أبراج بحيرات جميرا وجهةً حيويةً ومتكاملةً تلبي تطلعات السكان والزوار على حد سواء. وانطلاقًا من هذا النجاح اللافت، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع نخبة مميزة من المطورين العقاريين بهدف إطلاق مشاريع سكنية وتجارية مبتكرة في منطقتي أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي. ويُعَدّ هذا التوسع العمراني المستمر في هاتين المنطقتين محوراً رئيسياً ضمن استراتيجية المركز، إذ يدعم نمو الأعمال بمعدلات قياسية بفضل ما يقدمه من بنية تحتية متطوّرة من الطراز العالمي ومجتمعات حيوية متكاملة تواكب احتياجات المستقبل.