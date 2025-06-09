غرف دبي تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات والامتثال والجمارك والضرائب

غرف دبي تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات والامتثال والجمارك والضرائب
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تناولت ورش العمل موضوعات مهمة مثل قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، والامتثال المؤسسي، وقانون الجمارك الاماراتي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات الامتثال لكل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
ووفق غرف دبي لاقت الجلسات إقبالاً كبيراً، حيث حضرها 598 مشاركاً من القطاع الخاص.
واكتسب المشاركون رؤى وأفكاراً قيّمة حول سبل الحد من المخاطر، وتبني ممارسات حوكمة الشركات الجيدة، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات وهيكلية التعريفات الجمركية، وتصنيف رمز النظام المنسق، ومعاملة البضائع داخل المناطق الحرة، ومنهجيات التقييم الجمركي، عمليات التدقيق الجمركي واستراتيجيات الامتثال للتغلب على التحديات التجارية عبر الحدود ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إقالة سباليتي من تدريب إيطاليا بعد الخسارة الكبيرة أمام النرويج
عدسة أحمد بدوان المسكونة بروح جمال الإمارات تروي قصص المكان وتفاصيله
دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
مرسخة مكانتها الرائدة كلاعب رئيسي في قطاع الإعلام في دولة الإمارات مجموعة ملتيبلاي تضيء العالم مع إطلاق ملتيبلاي ميديا جروب MMG
الأهلي المصري يخسر ودياً أمام باتشوكا استعداداً لكأس العالم للأندية
سيغنا الشرق الأوسط للرعاية الصحية تحصل على ترخيص التأمين الصحي من الفئة "أ" في سلطنة عُمَان