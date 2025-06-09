اللاجئون بسبب المناخ... ضحايا منسيون في القانون الدولي

MENAFN - Swissinfo) لا يعترف القانون الدولي بما يعرف”لاجئي المناخ ولاجئاته“. فهل يجب استحداث وضع قانوني جديد لحماية هذه الفئة؟ قضية مثيرة للخلاف، في وقت يتزايد فيه النزوح بسبب الظواهر المناخيّة القاسية. تم نشر هذا المحتوى على 09 يونيو 2025 - 08:41 13دقائق

أحلل القضايا الجيوسياسية من وجهة نظر جنيف الدولية وأنسق مشروع”رؤية جنيف“، وهو مشروع مشترك بين "حيوبوليتيس"على قناة RTS وسويس إنفو واتحاد الإذاعات الأوروبية. كصحفية متخصصة في مجال البيئة، عملت في الميدان، خاصةً في القطب الشمالي، حيث غطيت نزاعات التعدين. تخصصت في الصحافة الاستقصائية، وعملت في العديد من وسائل الإعلام السويسرية، منها لوطون، هايدي نيوز، وطون بريزون.



مقالات أخرى للكاتب ( القسم الفرن



English en Climate refugees left in legal limbo طالع المزيدClimate refugees left in legal limb

Deutsch de Klimavertriebene kämpfen um den Flüchtlingsstatus طالع المزيدKlimavertriebene kämpfen um den Flüchtlingsstatu

Français fr Réfugiés climatiques, les grands oubliés du droit international الأصلي طالع المزيدRéfugiés climatiques, les grands oubliés du droit internationa

Italiano it Rifugiati climatici, le vittime dimenticate del diritto internazionale طالع المزيدRifugiati climatici, le vittime dimenticate del diritto internazional Español es El derecho internacional se olvida de quienes migran por las condiciones climáticas طالع المزيدEl derecho internacional se olvida de quienes migran por las condiciones climática

في عام 2009، انتشرت حول العالم صور مؤتمر استثنائي عُقد تحت الماء على عمق ستة أمتار، اجتمع خلاله وزراء حكومة المالديف وهم يرتدون بدلات غوص. وكان الهدف لفت أنظار المجتمع الدولي إلى التهديد الوجودي الذي يشكله ارتفاع منسوب مياه البحر على أرخبيلهم.

ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تسببت الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ – مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، والجفاف، والفيضانات، والانهيارات الأرضية، والحرائق،في تهجير أكثر من 220 مليون شخص في السنوات العشر الماضية. وغالباً ما يعجز القانون الدولي عن تقديم توصيف لعمليات النزوح هذه، مما يترك العديد من الأشخاص دون حماية قانونية كافية.

المناخ، سبب لجوء غير معترف به

لا تعترف اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، بالمناخ كسبب للنزوح. وهي حقيقة أثارت قلق المقرر الخاص للأمم المتحدة السابق المعني بحقوق الإنسان وتغير المناخ عندما عبّر في جنيف في عام 2022 قائلاً:“أنا قلق للغاية بشأن اللاجئين واللاجئات بسبب المناخ خارج الحدود الوطنية، فهم غير معترف بهم كلاجئين بموجب اتفاقية جنيف، وبالتالي لا يستفيدون من الحماية القانونية”.

swissinfo

وتثير هذه الثغرة القانونية المزيد من القلق، في الوقت الذي يعيش فيه نصف سكان العالم تقريبًا في بيئات” شديدة التأثر“ بتغير المناخ، وفقًا لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).

رأي غير مسبوق من الأمم المتحدة

ومع ذلك، يمكن أن يتطوّر القانون الدولي. ففي عام 2010، تقدم مواطن من أرخبيل كيريباتي، وهو أرخبيل في المحيط الهادئ مهدّد بارتفاع منسوب مياه البحر، بطلب لجوء في نيوزيلندا. ورُفض طلبه حينها، وأحيل ملفّه إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة. وبعد عشر سنوات، صدر قرار غير مسبوق في جنيف يفيد بأنّ إعادة شخص إلى إقليم متضرّر بشدّة من تغيّر المناخ، يمكن أن يشكّل انتهاكًا لحقه في الحياة.

”من المحتمل أن تعرّض آثار تغير المناخ (...) طالبي اللجوء لانتهاك الحقوق التي تكفلها المادتان 6 أو 7 من العهد الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يلزم الدول (...) بتطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية“، كما جاء في هذا الرأي التاريخي الذي يمضي إلى القول:”إن خطر اختفاء بلد بأكمله تحت المياه هو خطر جسيم، لدرجة أن ظروف المعيشة في البلد المعني قد تصبح متعارضة مع الحق في العيش بكرامة، حتى قبل وقوع الكارثة“.

تعرف المنظمة الدولية للهجرة، ((المهاجرين البيئيين))، بأنهم أشخاص، أو مجموعات بشرية، تضطرها أسباب قهرية، تتعلق بالتغيرات المفاجئة، أو التدريجية فى البيئة الطبيعية، وتؤثر سلبا على حياتهم أو ظروف معيشتهم؛ مثل: ارتفاع مستوى سطح البحر، الأحداث المناخية القاسية، الجفاف، ندرة المياه، التصحر، تعطيل أنماط الطقس الموسمية، ملوحة الأراضى المروية، ونضوب التنوع البيولوجى؛ إلى مغادرة منازلها الاعتيادية، والفرار إلى دولة أخرى، أو الهجرة داخل بلدانهم.

ورغم أن هذه السابقة تفتح ثغرة في جدار الرفض لهذا النوع من القضايا، تظل معايير القبول صارمة. وفي الأخير، أُعيد مقدّم الطلب، أيون تيتيوتا، إلى بلده لأنه لم يتمكن من إثبات أنه يواجه خطرًا”وشيكًا“.

وضع اللاجئ المثير للانقسام

وبعد مرور خمس سنوات، لا يزال التوصّل إلى اتفاق بشأن وضع قانوني محدد للاجئي المناخ ولاجئاته يثير انقسام المجتمع الدولي، وتظل المناقشات بهذا الشأن متعثرة. ويشير عالم الجغرافيا بجامعة نوشاتيل السويسرية، إتيان بيجيه، خلال حوار له مع برنامج جيوبولتيس، الذي تعده قناة التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية (RTS)، وتذيعه:“من النادر جدا أن يعبر شخص ما الحدود بسبب المناخ فقط“. فلا يستطيع العديد من الأشخاص المتأثرين بالاحتباس الحراري التنقل في الواقع، لأنهم يفتقرون إلى الموارد اللازمة للمغادرة”.

شاهد الحلقة الكاملة حول هجرة المناخ، والتي ساهمت في إنتاجها SWI Swissinfo:

محتويات خارجية

ووفقا لهذا الخبير المتخصص في الهجرة المناخية:“من الصعب للغاية تعريف لاجئ المناخ، لأن حركات النزوح هذه غالبا ما تكون مؤقتة، وتنتج عن أسباب متعددة”. وبالنسبة إليه“غالبا ما يكون المناخ القشة التي تقسم ظهر البعير”.

التكيّف بدلا من الهروب

وفي جنيف، تركّز المنظّمة الدوليّة للهجرة (IOM) على حلول التكيّف مع الوضع المستجدّ، استجابة لتزايد النزوح المرتبط بالمناخ. وأوضحت رانيا شارش، مديرة العمل المناخي، خلال زيارة قامت بها سويس إنفو (SWI swissinfo) إلى مقرّ المنظّمة الدولية للهجرة:“إنّ تغيير الإطار القانوني قد يستغرق وقتا، وقد يكون غير فعّال بالنسبة إلى معظم الأشخاص النازحين بسبب عوامل مناخيّة، الذين يتنقّلون في الغالب داخل البلد نفسه”. وتقدّر المنظّمة أنّ أكثر من 80% من النزوح المرتبط بالمناخ، يتم داخل البلد الواحد.

وتتابع شارش قائلةً: ((ما يبدو أكثر أهميّة بالنسبة إلينا، هو السماح للناس بمواصلة العيش في بلادهم، على سبيل المثال من خلال العمل على الحصول على المياه أو حماية الأراضي الزراعيّة)). ومثالها في ذلك، بناء السدود في اليمن لحماية المساحات الزراعيّة من الفيضانات.

لم تعد الهجرة بسبب العوامل المناخية حكراً على البلدان النامية. فاليوم،“نرى أيضًا حالات مماثلة في فرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة،” كما أشار الجغرافي إتيان بيجيه. وفي منطقة با دو كاليه، أدت الفيضانات المتكررة إلى هجران قرية بأكملها، والتي سيتم هدمها وإعلانها غير قابلة للبناء لتصبح منطقة توسّع للفيضانات. وفي سويسرا، كان لا بد من إخلاء قرية برينز في عام 2023، المهددة بانهيار أرضي.“ربما كان يُعتقد أن الشمال محصن. لكن الأمر لم يعد كذلك. نعم، نحن مجهزون مالياً بشكل أفضل للتكيف، ولكننا لسنا محميين.”

ويرد إتيان بيجيه، المتخصّص في الهجرة المناخية:“لن نتمكّن من بناء السدود في كلّ مكان. ويمكن للتكنولوجيا أن تقدّم لنا الحلول، لكنّها لن تكون كافية. ومن الضروري أن نكافح ظاهرة الاحتباس الحراري، ونساعد، في الوقت نفسه، الأشخاص المتضرّرين بالفعل”.

ويرى هذا الخبير أن الجهود المحلية يجب أن تكون مصحوبة بتضامن دولي متزايد، فيقول:“يجب على المجتمع الدولي توفير الأموال لمواجهة التحديات المقبلة”. وبالفعل أطلقت المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، صندوقًا لمساعدة المجتمعات النازحة بسبب تغيّر المناخ على الاستعداد له، والتعامل معه. وتأمل الوكالة في جمع 100 مليون دولار بحلول نهاية العام.

نحو تأشيرات مناخية؟

لكن، يظل الهروب هو الخيار الوحيد، بالنسبة للبعض.“بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم خيار سوى المغادرة، على سبيل المثال بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع الحكومات والمجتمعات لضمان طرق الهجرة القانونية”، تقول رانيا شارش.

ورغم بداية ظهور بعض الاستجابات الجديدة أحيانا، كما هو الحال في دولة توفال. ففي عام 2023، وقّعت هذه الدولة الصغيرة التي توجد في المحيط الهادي اتفاقية غير مسبوقة مع أستراليا، تضمن لمواطنيها البالغ عددهم 11 ألف مواطن ومواطنة الحصول على تأشيرات للعيش في الدولة المجاورة. ومن المقرر إصدار التأشيرات الأولى لـ280 مواطنة ومواطنا توفاليا هذا الصيف.

المزيد المزيد من جزر بوهلا إلى شوارع دكا: كيف يعيد التغير المناخي رسم خريطة الهجرة؟

تم نشر هذا المحتوى على 26 مارس 2025 أين يذهب أولئك الذين يضطرون إلى مغادرة منازلهم.ن بسبب التغيّرات المناخية؟ تقدم دراسة أجراها المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ إجابات غير متوقعة.

طالع المزيدمن جزر بوهلا إلى شوارع دكا: كيف يعيد التغير المناخي رسم خريطة الهجرة

وفي المقابل، تطالب كانبيرا بأن يكون لها رأي في الاتفاقيات الأمنية التي قد يفكر الأرخبيل في توقيعها مع دول أخرى، الأمر الذي أدى إلى مناقشات ساخنة حول سيادة توفالو.

التخفيضات الأمريكية.. القطرة التي أفاضت الكأس

هذا التقدّم البطيء قد يُجهض في بدايته بسبب التخفيضات الأخيرة في ميزانية المساعدات الأمريكية، والتي تستهدف مشاريع العدالة المناخية والبيئية على وجه الخصوص. وقد اضطرت المنظمة الدولية للهجرة، المتضررة من ذلك بشكل خاص، إلى تقليص كوادرها، بما في ذلك 20% من موظفيها في المقر الرئيسي في جنيف. ما يزيد من خطر رؤية لاجئي ولاجئات المناخ يغرقون أكثر في غياهب النسيان.

لكن رانيا شارش مقتنعة بقدرة النظام على الصمود، وتقول:“لن ننسى التحولات المناخية أبدًا. وهذا هو الواقع الذي نواجهه يوميا في كافة البلدان التي نعمل فيها. وسنواصل حشد الدعم اللازم لمساعدة الأشخاص المتضررين من أزمة المناخ”.

إن مسألة الوضع القانوني الخاص بلاجئي المناخ ولاجئاته ليس جديداً. ففي عام 2010، أطلقت سويسرا والنرويج عملية تشاور بهدف حماية النازحين عبر الحدود بسبب الكوارث وآثار تغير المناخ. وأدى هذا المشروع الذي أُطلق عليه اسم مبادرة نانسن، إلى نشوء المنصة المعنية بالنزوح الناجم عن الكوارث بعد خمس سنوات، والتي وافقت عليها أكثر من 100 دولة في جنيف. ولا تزال المبادرة نشطة حتى اليوم، وتهدف إلى النهوض بهذه القضية في مختلف الهيئات التفاوضية الدولية.

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد