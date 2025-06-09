  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مجموعة المناصير تنعى الحاجة ثريا أحمد خليف المناصير

مجموعة المناصير تنعى الحاجة ثريا أحمد خليف المناصير

2025-06-09 06:06:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-

بسم الله الرحمن الرحيم
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،تنعى مجموعة المناصير ممثلة برئيس هيئة المديرين المهندس زياد المناصير وكافة موظفي المجموعة، بمزيد من الحزن والأسى، والدة المهندس ياسر المناصير – نائب رئيس هيئة المديرين لمجموعة المناصير الحاجة ثريا أحمد خليف المناصير
أرملة المرحوم سالم حسين المناصير ووالدة كل من تيسير، المهندس ياسر، عبد المعطي، وعطا
التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر يوم الإثنين، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

MENAFN09062025000208011052ID1109650893

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث