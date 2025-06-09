مجموعة المناصير تنعى الحاجة ثريا أحمد خليف المناصير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،تنعى مجموعة المناصير ممثلة برئيس هيئة المديرين المهندس زياد المناصير وكافة موظفي المجموعة، بمزيد من الحزن والأسى، والدة المهندس ياسر المناصير – نائب رئيس هيئة المديرين لمجموعة المناصير الحاجة ثريا أحمد خليف المناصير

أرملة المرحوم سالم حسين المناصير ووالدة كل من تيسير، المهندس ياسر، عبد المعطي، وعطا

التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر يوم الإثنين، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون