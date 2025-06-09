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عجلون ومواقعها السياحية وجهة مفضلة في عيد الأضحى

عجلون ومواقعها السياحية وجهة مفضلة في عيد الأضحى

2025-06-09 06:06:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت محافظة عجلون خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حركة سياحية نشطة مع توافد الزوار من مختلف المحافظات للاستمتاع بطبيعتها الخلابة ومواقعها الأثرية وفعالياتها الثقافية التي تنظمها الجهات المحلية والمجتمع المدني.


وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أن المجلس يدعم جميع الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي في المحافظة من خلال تحسين البنية التحتية وتشجيع الاستثمار السياحي، وتوفير بيئة خدمية ملائمة للزوار.


وأشار إلى أن عجلون تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز السياحة البيئية والريفية ما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.

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