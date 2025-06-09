الأسهم الآسيوية ترتفع والهندية لأعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر

الأسهم الآسيوية ترتفع والهندية لأعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر
وصعد مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.7 بالمئة، فيما كانت الأسواق الأسترالية مغلقة بسبب عطلة، وارتفع مؤشر "نيكي الياباني" بنسبة 0.9 بالمئة.
وحلّقت أسواق الأسهم الهندية، صباح اليوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر "BSE Sensex" بمقدار 415 نقطة، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، ليصل إلى 82,604 نقاط، محققاً مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، ومسجلاً أعلى مستوى له منذ أوائل تشرين الأول 2024، وفقا لشبكة (سي إن إن).
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