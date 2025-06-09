الأسهم الآسيوية ترتفع والهندية لأعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، محققة مكاسب وارتفاعات واسعة النطاق بمختلف القطاعات.



وصعد مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.7 بالمئة، فيما كانت الأسواق الأسترالية مغلقة بسبب عطلة، وارتفع مؤشر "نيكي الياباني" بنسبة 0.9 بالمئة.



وحلّقت أسواق الأسهم الهندية، صباح اليوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر "BSE Sensex" بمقدار 415 نقطة، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، ليصل إلى 82,604 نقاط، محققاً مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، ومسجلاً أعلى مستوى له منذ أوائل تشرين الأول 2024، وفقا لشبكة (سي إن إن).