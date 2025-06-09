وزير الأوقاف: حالتان من الحجاج ما تزالان في المستشفى

وأشار الخلايلة إلى أن الخطة التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن موسم الحج للعام الحالي جرى تطبيقها بنسبة 100% من عمّان إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة والعودة إلى عمّان.

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