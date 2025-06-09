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وزير الأوقاف: حالتان من الحجاج ما تزالان في المستشفى

وزير الأوقاف: حالتان من الحجاج ما تزالان في المستشفى

2025-06-09 06:06:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الاثنين، أن حالتين من الحجاج ما تزالان في أحد المستشفيات بالسعودية.


وأضاف أن الوضع الصحي للحالتين مستقر، وهما تحت متابعة مباشرة من قبل البعثة الطبية الأردنية المرافقة.


وأشار الخلايلة إلى أن الخطة التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن موسم الحج للعام الحالي جرى تطبيقها بنسبة 100% من عمّان إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة والعودة إلى عمّان.

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