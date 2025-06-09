الأسهم الآسيوية ترتفع والهندية لأعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر

الأسهم الآسيوية ترتفع والهندية لأعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر
عمان 9 حزيران (بترا)- ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، محققة مكاسب وارتفاعات واسعة النطاق بمختلف القطاعات.
وصعد مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.7 بالمئة، فيما كانت الأسواق الأسترالية مغلقة بسبب عطلة، وارتفع مؤشر "نيكي الياباني" بنسبة 0.9 بالمئة.
وحلّقت أسواق الأسهم الهندية، صباح اليوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر "BSE Sensex" بمقدار 415 نقطة، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، ليصل إلى 82,604 نقاط، محققاً مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، ومسجلاً أعلى مستوى له منذ أوائل تشرين الأول 2024، وفقا لشبكة (سي إن إن).
وشهدت الأسواق ارتفاعات واسعة النطاق عبر مختلف القطاعات، قادتها أسهم البنوك والسيارات، وعزّزت المعنويات الإيجابية أيضاً قرارات البنك الاحتياطي الهندي الأخيرة، التي شملت خفضاً غير متوقع في سعر الريبو وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي، إلى جانب إشارات إيجابية من مفاوضات التجارة بين الهند والولايات المتحدة.
كما أسهمت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقوة في الارتفاع، حيث قفز كلا القطاعين بأكثر من 6 بالمئة، حيث سجل مؤشر "نيفتي" 50 ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمئة أيضاً، متجاوزاً حاجز 25,100 نقطة، بفضل مكاسب قوية لعدد من الأسهم البارزة.
واستفادت الأسهم الصينية من التفاؤل بشأن التجارة؛ حيث صعد مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.8 بالمئة؛ ليصل إلى مستوى 24,000 نقطة لأول مرة منذ 21 آذار الماضي، كما ارتفع مؤشر "سي أس 1300" للأسهم القيادية في الصين بنسبة 0.2 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ك/أس
09/06/2025 12:02:24
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