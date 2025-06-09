الأسهم الآسيوية ترتفع والهندية لأعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، محققة مكاسب وارتفاعات واسعة النطاق بمختلف القطاعات.

وصعد مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.7 بالمئة، فيما كانت الأسواق الأسترالية مغلقة بسبب عطلة، وارتفع مؤشر "نيكي الياباني" بنسبة 0.9 بالمئة.

وحلّقت أسواق الأسهم الهندية، صباح اليوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر "BSE Sensex" بمقدار 415 نقطة، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، ليصل إلى 82,604 نقاط، محققاً مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، ومسجلاً أعلى مستوى له منذ أوائل تشرين الأول 2024، وفقا لشبكة (سي إن إن).

وشهدت الأسواق ارتفاعات واسعة النطاق عبر مختلف القطاعات، قادتها أسهم البنوك والسيارات، وعزّزت المعنويات الإيجابية أيضاً قرارات البنك الاحتياطي الهندي الأخيرة، التي شملت خفضاً غير متوقع في سعر الريبو وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي، إلى جانب إشارات إيجابية من مفاوضات التجارة بين الهند والولايات المتحدة.

كما أسهمت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقوة في الارتفاع، حيث قفز كلا القطاعين بأكثر من 6 بالمئة، حيث سجل مؤشر "نيفتي" 50 ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمئة أيضاً، متجاوزاً حاجز 25,100 نقطة، بفضل مكاسب قوية لعدد من الأسهم البارزة.

واستفادت الأسهم الصينية من التفاؤل بشأن التجارة؛ حيث صعد مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.8 بالمئة؛ ليصل إلى مستوى 24,000 نقطة لأول مرة منذ 21 آذار الماضي، كما ارتفع مؤشر "سي أس 1300" للأسهم القيادية في الصين بنسبة 0.2 بالمئة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ك/أس

09/06/2025 12:02:24