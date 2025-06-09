أرقام تاريخية من فوز ألكارز بلقب رولان غاروس أبرزها المباراة الأطول في تاريخ البطولة

دافع الإسباني كارلوس ألكارز، بنجاح، عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بأداء قوي، بعدما فاز بأطول مباراة نهائية في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" في عصر البطولات المفتوحة.

وبعد أن كان متأخراً في مجموعتين، تمكن من قلب النتيجة، وفاز على المصنف أول عالميا الإيطالي جانيك سينر 4/ 6 و6/ 7 و6/ 4 و7/ 6 و7/ 6.

وفاز المصنف ثاني عالميا ألكاراز بلقبه الخامس في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) من أصل خمس نهائيات خاضها.

وأصبح ألكاراز (22 عاماً) ثالث أصغر لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، بعد بيورن بورج (21 عاماً) ورافاييل نادل (22 عاماً) وهي المباراة الخامسة على التوالي التي يفوز فيها ألكاراز على سينر.

5 ساعات و29 دقيقة كانت هذه هي أطول مباراة نهائية في رولان غاروس متجاوزه المباراة التي جمعت ماتس فيلاندر وجويليرمو فيلاس في 1982 (4 ساعات و42 دقيقة).

ويعد ألكاراز ثالث لاعب في عصر البطولات المفتوحة ينقذ على الأقل نقطة بطولة واحدة في طريقه للفوز بلقب إحدى بطولات الغراند سلام، بعد جاستون جاوديو في بطولة فرنسا المفتوحة 2004 ونوفاك ديوكوفيتش في ويمبلدون 2019.

وكانت هذه ثالث مرة فقط يتم حسم فيها نهائي فردي الرجال في بطولة غراند سلام بفاصل شوط كسر التعادل في المجموعة الخامسة، بعد فوز دومينيك ثيم على ألكسندر زفيريف في بطولة أميركا المفتوحة 2020، وديوكوفيتش على روجيه فيدرر في نهائي ويمبلدون 2019.

ويعد ألكاراز تاسع لاعب في عصر البطولات المفتوحة، يتمكن من قلب تأخره في مجموعتين ليفوز بنهائي بطولة كبرى.

ورفع ألكاراز عدد الانتصارات التي حققها على الملاعب الرملية هذا العام إلي 22 مباراة، علماً بأنه خسر في مباراة واحدة، كما كانت هذه هي أول مباراة يفوز فيها ألكاراز في مباراة من 5 مجموعات بعد خسارته في أول مجموعتين.

هذا وقد احتفلت الصحف العالمية بالمباراة الاسطورية بين البطلين وتصدر الكاراز اغلفة المجلات و الصحف العالمية التي اشارت الى جمال هذا اللقاء الذي سيخلد تاريخيا كأطول مباراة في رولان غاروس كما أصبح الكاراز أول لاعب يحافظ على لقبه في رولان غاروس بخلاف نادال منذ غوستافو كورتين 2000-2001 وأيضا ثاني أصغر لاعب في التاريخ يحقق لقب بطولة رولان غاروس مرتين تواليا بعد نادال 2005-2006.

ومن عجائب هذا الفوز ايضا ان النجم الاسباني الكبير نادال بلغ 22 عاما وشهرا و3 أيام عندما فاز ببطولة الغراند سلام الخامسة (ويمبلدون 2008) والآن التاريخ أعاد نفسه مع ألكاراز الذي بلغ 22 عاما وشهرا و3 ايام بتتويجه باللقب الخامس (رولان غاروس 2025).