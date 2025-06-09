أرقام تاريخية من فوز ألكارز بلقب رولان غاروس أبرزها المباراة الأطول في تاريخ البطولة

أرقام تاريخية من فوز ألكارز بلقب رولان غاروس أبرزها المباراة الأطول في تاريخ البطولة
دافع الإسباني كارلوس ألكارز، بنجاح، عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بأداء قوي، بعدما فاز بأطول مباراة نهائية في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" في عصر البطولات المفتوحة.
وبعد أن كان متأخراً في مجموعتين، تمكن من قلب النتيجة، وفاز على المصنف أول عالميا الإيطالي جانيك سينر 4/ 6 و6/ 7 و6/ 4 و7/ 6 و7/ 6.
وفاز المصنف ثاني عالميا ألكاراز بلقبه الخامس في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) من أصل خمس نهائيات خاضها.
وأصبح ألكاراز (22 عاماً) ثالث أصغر لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، بعد بيورن بورج (21 عاماً) ورافاييل نادل (22 عاماً) وهي المباراة الخامسة على التوالي التي يفوز فيها ألكاراز على سينر.
5 ساعات و29 دقيقة كانت هذه هي أطول مباراة نهائية في رولان غاروس متجاوزه المباراة التي جمعت ماتس فيلاندر وجويليرمو فيلاس في 1982 (4 ساعات و42 دقيقة).
ويعد ألكاراز ثالث لاعب في عصر البطولات المفتوحة ينقذ على الأقل نقطة بطولة واحدة في طريقه للفوز بلقب إحدى بطولات الغراند سلام، بعد جاستون جاوديو في بطولة فرنسا المفتوحة 2004 ونوفاك ديوكوفيتش في ويمبلدون 2019.
وكانت هذه ثالث مرة فقط يتم حسم فيها نهائي فردي الرجال في بطولة غراند سلام بفاصل شوط كسر التعادل في المجموعة الخامسة، بعد فوز دومينيك ثيم على ألكسندر زفيريف في بطولة أميركا المفتوحة 2020، وديوكوفيتش على روجيه فيدرر في نهائي ويمبلدون 2019.
ويعد ألكاراز تاسع لاعب في عصر البطولات المفتوحة، يتمكن من قلب تأخره في مجموعتين ليفوز بنهائي بطولة كبرى.
ورفع ألكاراز عدد الانتصارات التي حققها على الملاعب الرملية هذا العام إلي 22 مباراة، علماً بأنه خسر في مباراة واحدة، كما كانت هذه هي أول مباراة يفوز فيها ألكاراز في مباراة من 5 مجموعات بعد خسارته في أول مجموعتين.
هذا وقد احتفلت الصحف العالمية بالمباراة الاسطورية بين البطلين وتصدر الكاراز اغلفة المجلات و الصحف العالمية التي اشارت الى جمال هذا اللقاء الذي سيخلد تاريخيا كأطول مباراة في رولان غاروس كما أصبح الكاراز أول لاعب يحافظ على لقبه في رولان غاروس بخلاف نادال منذ غوستافو كورتين 2000-2001 وأيضا ثاني أصغر لاعب في التاريخ يحقق لقب بطولة رولان غاروس مرتين تواليا بعد نادال 2005-2006.
ومن عجائب هذا الفوز ايضا ان النجم الاسباني الكبير نادال بلغ 22 عاما وشهرا و3 أيام عندما فاز ببطولة الغراند سلام الخامسة (ويمبلدون 2008) والآن التاريخ أعاد نفسه مع ألكاراز الذي بلغ 22 عاما وشهرا و3 ايام بتتويجه باللقب الخامس (رولان غاروس 2025).
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