الأنباء تنشر شروط تسجيل وترشيح الكادر الطبي لـ التوظيف في الصحة سواء خريجو جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة

مريم بندق

قالت مصادر لـ" الأنباء" إن شروط تسجيل وترشيح الكادر الطبي للتوظيف في وزارة الصحة ، هي أن يكون غير مقيد في جامعة الكويت أو كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو المؤسسة العامة للتأمينات.

وأوضحت ، بالنسبة للحاصلين على المؤهل من داخل الكويت وتوافر البيانات على النظم المتكاملة، يتم التسجيل آليا على موقع الديوان ، وفي حال الحصول على المؤهل من خارج الكويت أو في حال توافر البيانات على النظام المتكامل يقوم بتسجيل الكادر الطبي عن طريق الدخول على موقع الديوان ويتم اضافة المستندات المطلوبة بصيغة PDF ومن ثم تتم مراجعتها ويتم ترشيحه في حال ثبوت صحة واكتمال المستندات ، وفي حال اكتشاف نقص أو عدم صحة المستندات يتم إبلاغ المتقدم بإعادة تحميل المستندات الصحيحة المطلوبة .