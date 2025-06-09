الأنباء تنشر شروط تسجيل وترشيح الكادر الطبي لـ التوظيف في الصحة سواء خريجو جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة

الأنباء تنشر شروط تسجيل وترشيح الكادر الطبي لـ التوظيف في الصحة سواء خريجو جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة
مريم بندق
قالت مصادر لـ" الأنباء" إن شروط تسجيل وترشيح الكادر الطبي للتوظيف في وزارة الصحة ، هي أن يكون غير مقيد في جامعة الكويت أو كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو المؤسسة العامة للتأمينات.
وأوضحت ، بالنسبة للحاصلين على المؤهل من داخل الكويت وتوافر البيانات على النظم المتكاملة، يتم التسجيل آليا على موقع الديوان ، وفي حال الحصول على المؤهل من خارج الكويت أو في حال توافر البيانات على النظام المتكامل يقوم بتسجيل الكادر الطبي عن طريق الدخول على موقع الديوان ويتم اضافة المستندات المطلوبة بصيغة PDF ومن ثم تتم مراجعتها ويتم ترشيحه في حال ثبوت صحة واكتمال المستندات ، وفي حال اكتشاف نقص أو عدم صحة المستندات يتم إبلاغ المتقدم بإعادة تحميل المستندات الصحيحة المطلوبة .
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