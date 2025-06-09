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عمار بن حميد يصدر قراراً أميرياً بشأن رسوم خدمات ومخالفات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان

عمار بن حميد يصدر قراراً أميرياً بشأن رسوم خدمات ومخالفات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان

2025-06-09 06:01:15
(MENAFN- Al-Bayan) أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس ‏التنفيذي، القرار الأميري رقم (9) لسنة 2025، بشأن رسوم الخدمات ‏والمخالفات والغرامات المطبقة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في ‏الإمارة، وذلك في إطار الحرص على تطوير البيئة التشريعية ‏للقطاع العقاري، وتعزيز كفاءته بما يواكب النمو الاقتصادي والتنظيمي ‏للإمارة.‏

ويأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة عجمان خلال ‏السنوات الأخيرة لتنظيم السوق العقاري، ويستند إلى جملة من التشريعات ‏المحلية.‏

وبموجب القرار تستوفي دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، الرسوم المُحدّدة، وضبط ‏وإثبات المخالفات، وتحصيل الغرامة المحددة، مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص ‏عليها أيّ تشريع آخر، ويُلغى أيّ نص أو حكم ورد في أيّ تشريع آخر إلى المدى ‏الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.‏

وسيتم العمل بالقرار بعد (60) يوماً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.‏

MENAFN09062025000110011019ID1109650841

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