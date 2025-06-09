عمار بن حميد يصدر قراراً أميرياً بشأن رسوم خدمات ومخالفات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان

MENAFN - Al-Bayan) أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس ‏التنفيذي، القرار الأميري رقم (9) لسنة 2025، بشأن رسوم الخدمات ‏والمخالفات والغرامات المطبقة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في ‏الإمارة، وذلك في إطار الحرص على تطوير البيئة التشريعية ‏للقطاع العقاري، وتعزيز كفاءته بما يواكب النمو الاقتصادي والتنظيمي ‏للإمارة.‏

ويأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة عجمان خلال ‏السنوات الأخيرة لتنظيم السوق العقاري، ويستند إلى جملة من التشريعات ‏المحلية.‏

وبموجب القرار تستوفي دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، الرسوم المُحدّدة، وضبط ‏وإثبات المخالفات، وتحصيل الغرامة المحددة، مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص ‏عليها أيّ تشريع آخر، ويُلغى أيّ نص أو حكم ورد في أيّ تشريع آخر إلى المدى ‏الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.‏

وسيتم العمل بالقرار بعد (60) يوماً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.‏