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وفيات الأردن الاثنين 9-6-2025

وفيات الأردن الاثنين 9-6-2025

2025-06-09 05:15:04
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - وفيات اليوم الاثنين 9-6-2025:

- سعد سعيد الكردي

- عبدالله صبري ابو فودة

- سميرة أحمد الجنيدي

- علي محمد سالم رباح عبدالجواد

- صبحي عبدالرزاق عساف

- محمد داوود يوسف العوري

- ربحي محمد كامل الجنيدي

- حمدان توفيق يوسف خليل

- ريناد روحي عيسى سكر

- مثايل مسلم حرب الدحيات

- فوزية محمد صالح ابومزروع

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