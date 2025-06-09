وفيات الأردن الاثنين 9-6-2025

وفيات الأردن الاثنين 9-6-2025
خبرني - وفيات اليوم الاثنين 9-6-2025:
- سعد سعيد الكردي
- عبدالله صبري ابو فودة
- سميرة أحمد الجنيدي
- علي محمد سالم رباح عبدالجواد
- صبحي عبدالرزاق عساف
- محمد داوود يوسف العوري
- ربحي محمد كامل الجنيدي
- حمدان توفيق يوسف خليل
- ريناد روحي عيسى سكر
- مثايل مسلم حرب الدحيات
- فوزية محمد صالح ابومزروع
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